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Carboneras

Salvemos Mojacár anuncia una querella por prevaricación contra quienes posponen los acuerdos del Algarrobico

La organización, que impulsó la paralización cautelar de las obras del hotel hace 20 años, considera que la decisión del pleno supone «una desobediencia inadmisible» y «un acto de prevaricación manifiesta»

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Montaje de Salvemos Mojácar sobre su objetivo para El Algarrobico.

R. I.

Almería

Salvemos Mojácar ha anunciado este miércoles que presentará una querella por prevaricación contra los concejales del Ayuntamiento de Carboneras que, con su voto, han pospuesto ... la votación de los acuerdos encaminados a anular la licencia de obras del hotel de El Algarrobico.

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