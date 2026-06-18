Salvemos Mojácar denuncia por «prevaricación» a los siete ediles que pararon la anulación de la licencia del Algarrobico

La organización ecologista Salvemos Mojácar y el Levante Almeriense ha presentado este jueves una denuncia «por presunto delito de prevaricación» en el juzgado de Vera ... contra los siete ediles del Ayuntamiento de Carboneras que, este miércoles, «votaron a favor de posponer la decisión sobre la nulidad de la licencia, o se abstuvieron», del hotel de la playa del Algarrobico, en pleno Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar

En concreto, según ha indicado la entidad en un comunicado, esta denuncia, que también se ha remitido a la Fiscalía, es contra el actual portavoz del PSOE en Carboneras, José Luis Amérigo; el exalcalde del PP y, actualmente, edil no adscrito Felipe Cayuela; los concejales socialistas Francisco Capel, Vanesa Fuentes, Mariana Esteban e Isabel Hernández Caparrós; y la expopular Ángeles Carrillo.

Salvemos Mojácar -que incide en que fue la entidad «que logró la paralización del hotel del Algarrobico hace 20 años en total soledad, y que ha liderado la interminable trama judicial desde entonces»- considera que la actuación de los ediles «una desobediencia inadmisible y un acto de prevaricación manifiesta».

«No hacen falta más informes que el ya aportado por el Consejo Consultivo, siendo los argumentos aportados sobre supuestos nuevos informes necesarios absolutamente falsos, une mera triquiñuela inaceptable para seguir dilatando la cuestión. Esta actuación se suma a 20 años acumulados de rebeldía institucional», arguye la organización.

Asimismo, acusa al PSOE y al Gobierno de España, por extensión, «de falsedad manifiesta» en sus últimas declaraciones sobre el Algarrobico, exigiendo «que se impliquen de inmediato en el asunto, expedientando y expulsando a todos los ediles socialistas de dicho ayuntamiento». Además, demanda la convocatoria de «otro pleno de urgencia, de inmediato» en aras de que se «corrija el bochornoso espectáculo» que, para la entidad, se vivió el miércoles«. Una sesión en la que esperan que se produzca »una votación unánime a favor de la declaración de nulidad de la licencia«.

«A su vez Salvemos Mojácar espera que el TSJA actúe de inmediato castigando tamaña desobediencia», concluye el comunicado.