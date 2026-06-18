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Salvemos Mojácar denuncia por «prevaricación» a los siete ediles que pararon la anulación de la licencia del Algarrobico

La organización ecologista considera que se trata de «una desobediencia inadmisible» y exige otro pleno «de urgencia» que «corrija el bochornoso espectáculo»

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Votación en el pleno del Ayuntamiento de Carboneras en el que se debatía la anulación de la licencia del hotel del Algarrobico.
Alicia Amate

Alicia Amate

Almería

La organización ecologista Salvemos Mojácar y el Levante Almeriense ha presentado este jueves una denuncia «por presunto delito de prevaricación» en el juzgado de Vera ... contra los siete ediles del Ayuntamiento de Carboneras que, este miércoles, «votaron a favor de posponer la decisión sobre la nulidad de la licencia, o se abstuvieron», del hotel de la playa del Algarrobico, en pleno Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar

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Salvemos Mojácar denuncia por «prevaricación» a los siete ediles que pararon la anulación de la licencia del Algarrobico

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Salvemos Mojácar denuncia por «prevaricación» a los siete ediles que pararon la anulación de la licencia del Algarrobico