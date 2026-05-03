Salvemos Mojácar denuncia la tala ilegal de los últimos arboles de la playa de Mojácar

La asociación 'Salvemos Mojácar' ha denunciado la tala iniciada de los árboles en la parcela del antiguo camping de la playa de Mojácar, unos hechos ... que les pusieron en conocimiento los vecinos de la zona. Este forma parte del sector SUNS-1, cuya Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) está aún en fase de aprobación, siendo un sector sensible con varios hábitats prioritarios y habiéndose avistado en la zona fauna protegida como el camaleón. La asociación considera «ilegal» esta tala y ha solicitado de «urgencia la intervención del Seprona para paralizar la tala».

«Se trata de un paso más en la destrucción ambiental de Mojácar promovida desde el ayuntamiento y promotores, que suele actuar a modo de hechos consumados ante una ciudadanía que se siente impotente», han afeado en un comunicado.

En esta línea, Salvemos Mojácar ha indicado que recientemente han enviado alegaciones al proceso de Evaluación Ambiental Estratégica del sector SUNS-1, adjuntas, alegando entre otras cuestiones que hay una Incongruencia en la DAE (Declaración Ambiental Estratégica) del PGOU, recurrida en los tribunales por Salvemos Mojácar, al haber informado desfavorablemente sectores sensibles y tramos de la variante, pero permitido sectores igualmente sensibles como este SUNS-1 y tramos de la variante tanto o más perjudiciales que los desautorizados así como carentes de toda justificación.

Indican que se alega, también, que el desarrollo de este sector propone precisamente hacer las conexiones entre la variante y la playa que la propia DAE del PGOU prohibía por su impacto ambiental. «A su vez en dichas alegaciones se cita el informe pericial presentado por Salvemos Mojácar al contencioso administrativo contra la DAE del PGOU, donde se demuestra que dicho sector cuenta con hábitats proritarios como el HIC 5220* Matorral Halonitrófico Estepario, y se desaconseja su urbanización», puntualizan.

La entidad protesta que «hay evidencias y testigos oculares de población de especies protegidas de fauna como tortugas moras y camaleones precisamente en la zona arrasada, que llevaba tiempo abandonada y sin usarse como camping».

Por ello, desarrollan que se alega en «general la inviabilidad ambiental y falta de justificación del sector SUNS-1» y abundan en los criterios de los informes de técnicos de la propia Junta de Andalucía en 2019 también aportados a los mencionados recursos, «que consideraban la variante inviable ambientalmente por los sectores altamente sensibles que iban fragmentar, consideramos injustificable la urbanización de esta última zona no urbanizada y arbolada de la costa de Mojácar, tanto a efectos ambientales, por la necesidad de no afectar más a los Hábitats gravemente amenazados, como para evitar la saturación de una playa cuyas carreteras e infraestructuras están gravemente saturadas, no estando justificados en modo alguno los desarrollos propuesto sino desde intereses estrictamente especulativos».

Tales actuaciones consideran que «deben evitarse máxime dadas las crisis climática y de Biodiversidad en las que, a tenor de la Ley Climática, si como del Plan Europeo de Restauración de la Naturaleza deben eludirse todas las actividades no justificadas, especialmente las más dañinas y que más contribuyen a dichas crisis como es la urbanización y especialmente en una zona tan sensible como el litoral, máxime uno de alto valor ecológico y altamente amenazado».

Salvemos Mojácar exige «la intervención inmediata del Seprona y la paralización de obras y también de cualquier otro movimiento que pudiera darse en dicho sector SUNS-1, máxime en tanto no se haya concluido favorablemente la aprobación de la EAE».