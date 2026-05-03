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Salvemos Mojácar denuncia la tala ilegal de los últimos arboles de la playa de Mojácar

La asociación considera «ilegal» esta decisión y ha solicitado de «urgencia la intervención del Seprona» para su paralización

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Salvemos Mojácar denuncia la tala ilegal de los últimos arboles de la playa de Mojácar
(Salvemos Mojácar)

Marcos Tárraga

Mojácar

La asociación 'Salvemos Mojácar' ha denunciado la tala iniciada de los árboles en la parcela del antiguo camping de la playa de Mojácar, unos hechos ... que les pusieron en conocimiento los vecinos de la zona. Este forma parte del sector SUNS-1, cuya Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) está aún en fase de aprobación, siendo un sector sensible con varios hábitats prioritarios y habiéndose avistado en la zona fauna protegida como el camaleón. La asociación considera «ilegal» esta tala y ha solicitado de «urgencia la intervención del Seprona para paralizar la tala».

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