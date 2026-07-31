San Cleofás ya tiene banda sonora: un cartel de primera para las fiestas mayores de Vera

El Ayuntamiento de Vera ha desvelado finalmente uno de los secretos más esperados de cara al final del verano: la extensa y ambiciosa programación musical ... que vestirá de gala sus tradicionales Fiestas Patronales en honor a San Cleofás 2026. La presentación oficial del cartel ha corrido a cargo del alcalde de la localidad, Alfonso García Ramos, acompañado por la concejal delegada del área de Festejos, Antonia Marín. Ambos responsables municipales han compartido las grandes apuestas artísticas que ambientarán el recinto ferial durante la última semana de septiembre.

El gran centro neurálgico de todas las actuaciones volverá a ser el Recinto Ferial «El Palmeral», espacio equipado para acoger a miles de espectadores durante tres veladas multitudinarias. Una de las principales señas de identidad de la oferta festiva de este año radica en su carácter completamente abierto y democratizador, garantizando que el acceso a la totalidad de los conciertos y verbenas sea 100% gratuito tanto para los vecinos del municipio como para los miles de visitantes que se prevé que abarroten la localidad.

El arranque de los espectáculos sobre el escenario principal tendrá lugar el próximo jueves 24 de septiembre a las 22:00 horas con una de las voces más queridas y reconocidas de la música en español: la cantautora gaditana Merche. La reputada artista desembarcará en tierras veratenses avalada por más de dos décadas de exitosa trayectoria profesional, un sólido bagaje respaldado por diez producciones discográficas, seis discos de platino y cuatro de oro.

El concierto de la intérprete andaluza promete convertirse en un multitudinario karaoke colectivo donde sonarán algunos de los himnos más importantes del pop en castellano de los últimos años. Grandes éxitos como Abre tu mente, No me pidas más amor, Eras tú, Cal y arena o Si te marchas integrarán un repertorio cargado de emoción que marcará el listón inicial de la oferta musical en el recinto municipal.

La fiesta del jueves no se detendrá tras los acordes finales de Merche, ya que tomará el relevo inmediato sobre las tablas la formación Los Happys. La banda ofrecerá un show dinámico pensado para mantener al público en pie a través de un divertido repertorio compuesto íntegramente por grandes clásicos del pop y del rock nacional, garantizando el baile y la diversión durante la madrugada.

El viernes 25 de septiembre tomará el testigo el electro-pop con la esperada actuación de OBK, programada igualmente a partir de las 22:00 horas. El mítico proyecto musical capitaneado por Jordi Sánchez desembarcará en Vera en una fecha muy especial, ya que la banda se encuentra inmersa en la celebración oficial de sus 35 años de andadura en la industria, hito que están conmemorando con una extensa gira por todo el país.

El directo del mítico grupo combinará las creaciones de sus trabajos más recientes con aquellos rompepistas intergeneracionales que han marcado a varias décadas de oyentes. Canciones imperecederas como Historias de amor, El cielo no entiende o Tú sigue así resonarán con fuerza en «El Palmeral», antes de dar paso a la clásica verbena conducida por la Orquesta Milenium, encargada de prolongar el ambiente festivo con música, animación y baile para todas las edades.

El broche de oro a la programación nocturna llegará la jornada del sábado 26 de septiembre a partir de las 22:30 horas. La propia Orquesta Milenium volverá a subir al escenario principal de la feria para ser la protagonista absoluta de una segunda y definitiva noche de verbena tradicional, diseñada para exprimir al máximo la última gran velada de convivencia entre residentes y turistas en el recinto ferial.

Durante la comparecencia institucional, el alcalde, Alfonso García Ramos, ha manifestado que la intención del consistorio ha sido confeccionar un cartel equilibrado entre figuras consolidadas y formatos festivos para garantizar la máxima participación. Igualmente, el regidor ha reiterado la vocación de Vera de seguir ofreciendo unos festejos incluyentes, integradores y capaces de convocar a distintas generaciones en torno al disfrute compartido.

Por último, la concejal de Festejos, Antonia Marín, ha enfatizado el enorme valor de mantener la gratuidad total de todos los pases para dinamizar el ambiente de la Feria de San Cleofás. Marín ha invitado formalmente a toda la comarca a acercarse al municipio para disfrutar de la oferta gastronómica, el ambiente de las casetas y la variada nómina de artistas que transformarán a Vera en el epicentro festivo del levante almeriense.