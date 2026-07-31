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San Cleofás ya tiene banda sonora: un cartel de primera para las fiestas mayores de Vera

Merche, OBK, Los Happys y la Orquesta Milenium protagonizarán tres noches de conciertos gratuitos en el Recinto Ferial «El Palmeral»

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Alcalde de Vera, Alfonso García y Concejal de festejos, Antonia Marín con el cartel.

Marcos Tárraga

Vera

El Ayuntamiento de Vera ha desvelado finalmente uno de los secretos más esperados de cara al final del verano: la extensa y ambiciosa programación musical ... que vestirá de gala sus tradicionales Fiestas Patronales en honor a San Cleofás 2026. La presentación oficial del cartel ha corrido a cargo del alcalde de la localidad, Alfonso García Ramos, acompañado por la concejal delegada del área de Festejos, Antonia Marín. Ambos responsables municipales han compartido las grandes apuestas artísticas que ambientarán el recinto ferial durante la última semana de septiembre.

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San Cleofás ya tiene banda sonora: un cartel de primera para las fiestas mayores de Vera

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