San Telmo Business School y Diputación cierran en Vera su programa formativo para pymes de la provincia

El Seminario Intensivo para Pymes y Micro Pymes de Almería (Sipal) ha cerrado su edición en Casa Orozco, en Vera, con una clausura en la ... que se han entregado los diplomas a los 57 participantes. El programa, impartido por San Telmo Business School y por la Diputación de Almería, ha sido gratuito para quienes se inscribieron.

Sipal, según ha informado la institución supramunicipal en una nota, se ha dirigido a pymes, microempresas y autónomos de la provincia y se ha planteado como un espacio de reflexión sobre los retos y oportunidades actuales de las pequeñas empresas, con la innovación y el crecimiento empresarial como ejes.

Las cuatro sesiones, clausuradas este miércoles, se han celebrado los días 17 y 30 de junio y 6 y 20 de octubre. Y, entre el alumnado, ha habido representación de los sectores agroalimentario, logístico, tecnológico, de ingeniería, turismo, formación, ocio y salud, entre otros.

Al acto han asistido el vicepresidente de la Diputación, Álvaro Izquierdo; el alcalde de Vera, Alfonso García Ramos; el director asociado Rafael Alarcón, el director ejecutivo de SIPAL, Pablo Pérez de Ayala; y el miembro del claustro Alfonso Abad, con la presencia de las diputadas provinciales Ana Lourdes Ramírez y Esther Álvarez.

Izquierdo ha felicitado a los participantes por haber finalizado el seminario y ha explicado que el objetivo del programa formativo ha sido «facilitar herramientas y conocimientos para mejorar y optimizar el funcionamiento y los resultados de las empresas», y ha agradecido al Ayuntamiento de Vera la cesión de la Casa Orozco para impartir las sesiones.

El vicepresidente ha señalado que la mayoría de las personas que han realizado el seminario pertenecen al sector agroalimentario y ha destacado que «el conocimiento y la especialización son fundamentales para afrontar los desafíos del sector en un panorama mundial cambiante», con cuestiones como el uso ético de la inteligencia artificial o los conflictos internacionales y su efecto en los costes. También ha agradecido a los inscritos «su esfuerzo e implicación».

El alcalde de Vera ha señalado que «la clausura de Sipal cierra una formación práctica que ayuda a empresarios y autónomos a afrontar con más herramientas los retos de un entorno competitivo». El alcalde ha destacado que «Vera ha acogido durante estos meses este espacio de aprendizaje, reflexión e intercambio de experiencias en Casa Orozco».

El director asociado de Sipal ha dado por clausurado el curso y ha felicitado a los empresarios que han participado en esta formación. Asimismo, ha explicado que estas sesiones han facilitado herramientas dirigidas para sus empresas y desde ahora cuentan con un 'club' de diálogo e intercambio de experiencias entre ellos.

Por su parte, Abad se ha referido al tejido empresarial y ha expresado su deseo de que las cuatro jornadas hayan sido de utilidad para los asistentes. En este contexto, ha concluido explicando el método de trabajo: «Trabajamos con la generosidad de los profesores y antiguos alumnos, que cuentan sus experiencias, y lo se traduce en casos. Creemos en la experiencia».