 Saltar al contenido
Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería
Suscríbete

Levante

  1. Portada
  2. Actualidad

Vera

San Telmo Business School y Diputación cierran en Vera su programa formativo para pymes de la provincia

Sepal se ha planteado como un espacio de reflexión sobre los retos y oportunidades actuales de las pequeñas empresas, con la innovación y el crecimiento empresarial como ejes

Regala esta noticia
Añádenos en Google
Un momento de la entrega de diplomas.

Marcos Tárraga

Almería

El Seminario Intensivo para Pymes y Micro Pymes de Almería (Sipal) ha cerrado su edición en Casa Orozco, en Vera, con una clausura en la ... que se han entregado los diplomas a los 57 participantes. El programa, impartido por San Telmo Business School y por la Diputación de Almería, ha sido gratuito para quienes se inscribieron.

Esta funcionalidad es exclusiva para usuarios registrados.

Inicia sesión Crea tu cuenta

Reporta un error

[]

San Telmo Business School y Diputación cierran en Vera su programa formativo para pymes de la provincia

[]

San Telmo Business School y Diputación cierran en Vera su programa formativo para pymes de la provincia