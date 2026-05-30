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Sanz dice que es la iniciativa de la Junta la que acerca «más que nunca» el derribo definitivo del Algarrobico

Para el consejero en funciones, el dictamen del Consultivo «es un paso decisivo para cerrar definitivamente uno de los mayores atentados urbanísticos y medioambientales» del país

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El hotel de El Algarrobico, en el inicio de la paralización de las obras.
El hotel de El Algarrobico, en el inicio de la paralización de las obras. (AFP)

Europa Press

Almería

El consejero en funciones de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha asegurado que, tras el último dictamen relacionado con el hotel de El Algarrobico, « ... queda claro» que la vía jurídica que acerca «más que nunca» el derribo definitivo «se ha logrado gracias a la iniciativa de la Junta de Andalucía», en detrimento, ha dicho, «del paripé electoral del Gobierno de Pedro Sánchez y María Jesús Montero de la expropiación, que era inútil».

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Sanz dice que es la iniciativa de la Junta la que acerca «más que nunca» el derribo definitivo del Algarrobico

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