La segunda fase de la variante de Mojácar encara su «recta final»

El director general de Infraestructuras Viarias, Alfonso Lujano, la delegada territorial de la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Dolores Martínez, y el ... alcalde de Mojácar, Francisco García, han visitado las obras que la citada Consejería y el Ayuntamiento están realizando para la construcción de la segunda fase de la Variante Costera del municipio almeriense.

Las obras, que cuentan con un presupuesto de adjudicación de 5,3 millones de euros, se encuentran al 90% de su ejecución, ha señalado este viernes la Administración autonómica en un comunicado. «Nos encontramos ya en la recta final de la ejecución de esta segunda fase, que pondremos en servicio en 2026», ha indicado Lujano, quien ha destacado la relevancia que adquiere esta segunda fase para descongestionar la travesía litoral y avanzar en la mejora de las comunicaciones del municipio. Ha comentado, además, que «será el Ayuntamiento de Mojácar el que, mediante conexiones intermedias entre la Variante y la carretera de la costa, dote de mayor permeabilidad y fluidez al tráfico entre ambas».

Estos trabajos dan continuidad al primer tramo de la carretera A-1203, puesto en servicio en 2005, en el tramo comprendido entre la glorieta con la carretera provincial AL-5107 y el Paraje de Las Marinas. Se trata de un tramo de carretera convencional de dos kilómetros en el que se proyectan tres glorietas que están ideadas para dar salida directa a las diversas edificaciones diseminadas existentes en esta zona a través de caminos de servicio que conectan a ellas, y a las urbanizaciones existentes frente a la costa en la parte final del tramo, como la urbanización de La Parata y la urbanización frente a la Playa del Cantal.

La ejecución de las obras está enmarcada en un convenio de colaboración entre las administraciones autonómica y local, en el que el coste total de las obras se reparte entre la Consejería y el Ayuntamiento de Mojácar en un 60%-40% respectivamente, correspondiendo el 50% la ejecución de obra a cada administración y el 100% de las Expropiaciones y Servicios Afectados a la Junta de Andalucía. El plazo previsto para la finalización de los trabajos descritos es de tres meses.

Los trabajos se centran ahora en la ejecución del pavimento en el tramo final, coincidiendo con la última glorieta donde cierra la segunda fase de la Variante, mediante el extendido de una capa granular del firme con zahorra artificial de 25 cm de espesor, para continuar con la ejecución del pavimento asfáltico, constituido por una capa intermedia de 8 centímetros de espesor de AC22 Bin B50/70 S y otra de rodadura de 5 centímetros de AC16 Surf B50/70 S.

De forma simultánea, se llevará a cabo el drenaje longitudinal con el reperfilado y posterior hormigonado de cunetas. Finalizado el firme y el drenaje longitudinal, se acometerán los trabajos de señalización vertical y horizontal, así como la instalación de barrera de seguridad y pantallas acústicas.

La delegada de Fomento, Dolores Martínez ha concluido recordando que «esta carretera es una «demanda histórica de los vecinos que llevan esperándola desde que en 1992 el PSOE se la prometió y que pronto verán cumplida gracias al impulso y al compromiso del Gobierno de Juanma Moreno».