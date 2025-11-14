Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Obras en la variante costera de Mojácar. R. I.

La segunda fase de la variante de Mojácar encara su «recta final»

La actuación cuenta con un presupuesto de 5,3 millones de euros y el objetivo es que se ponga en servicio en 2026

M. T.

Viernes, 14 de noviembre 2025, 12:57

El director general de Infraestructuras Viarias, Alfonso Lujano, la delegada territorial de la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Dolores Martínez, y el ... alcalde de Mojácar, Francisco García, han visitado las obras que la citada Consejería y el Ayuntamiento están realizando para la construcción de la segunda fase de la Variante Costera del municipio almeriense.

