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Zona vallada por contaminación nuclear en el núcleo de Palomares. J. S.

El Senado aprueba una moción de PP para descontaminar Palomares

Impulsada por el PP y rechazada por el PSOE, insta al Gobierno a ejecutar los trabajos de limpieza de los residuos radiactivos

Europa Press

Almería

Lunes, 16 de marzo 2026, 19:50

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La Comisión de Transición Ecológica del Senado ha aprobado este lunes una moción impulsada por el PP y rechazada por el PSOE para instar al ... Gobierno a ejecutar la descontaminación de los residuos radioactivos de Palomares (Almería) a través de un plan técnico de actuación que pueda implementarse a partir de julio de 2027 y que permita el almacenamiento temporal de la tierra contaminada antes de su eventual traslado a Estados Unidos, llegado el momento.

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