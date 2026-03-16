El Senado aprueba una moción de PP para descontaminar Palomares

La Comisión de Transición Ecológica del Senado ha aprobado este lunes una moción impulsada por el PP y rechazada por el PSOE para instar al ... Gobierno a ejecutar la descontaminación de los residuos radioactivos de Palomares (Almería) a través de un plan técnico de actuación que pueda implementarse a partir de julio de 2027 y que permita el almacenamiento temporal de la tierra contaminada antes de su eventual traslado a Estados Unidos, llegado el momento.

«La limpieza es técnicamente posible», ha insistido el senador del PP Jesús Caicedo durante la defensa de la moción, apoyada por el grupo Izquierda Confederal, en la que ha subrayado la existencia desde 2010 de una plan de rehabilitación de Palomares (PRP) elaborado por el Ciemat así como la «viabilidad» de almacenar temporalmente los residuos desde el punto de vista jurídico mediante un «mínimo cambio legislativo».

Caicedo ha llamado a la acción para acometer la limpieza de los terrenos cuando se cumplen 60 años del accidente derivado del choque de dos aviones estadounidenses que cargaban cuatro bombas termonucleares, cuyo contenido de dos de ellas --unos nueve kilos de plutonio-- quedó repartido en un vasto terreno de 629 hectáreas de la 'zona cero' y la Sierra Almagrera.

«Toda la vida estudiando no se puede estar, y se está más que de acuerdo en tomar soluciones, en Palomares había que tomarlas ya», ha manifestado el que también fue alcalde de Cuevas del Almanzora, donde se sitúa la pedanía afectada en la que «viven 1.300 habitantes» de los que «nadie se preocupa». «Necesitamos el apoyo de todos», ha apostillado.

El senador 'popular' considera que el Ministerio para la Transición Ecológica para es «competente» para «ordenar la ejecución inmediata del plan» de rehabilitación tal y como sostiene también ante la Audiencia Nacional el grupo Ecologistas en Acción, que impulsó una demanda al respecto sobre la que aún no se dictado sentencia y a la que se opuso la Abogacía del Estado.

En esta línea, Caicedo considera que la «falta de acuerdo» por vía diplomática con Estados Unidos como país responsable de limpiar los terrenos y llevarse la tierra afectada «ya no es aceptable» al tener como alternativa un almacenamiento temporal de residuos. «Durante seis décadas España ha preferido negociar sus vergüenzas antes que reparar sus deudas», ha manifestado al respecto.

«Cada año que pasa sin respuesta incrementa el riesgo ambiental y el descrédito internacional de España. Palomares no puede seguir siendo el símbolo de la desmemoria», ha trasladado ante la Cámara el senador, que mediante la moción pide la actualización del PRP antes de que finalice el año y la definición de un plan técnico de actuación para la descontaminación de los terrenos.

Sin un «sistema de gestión de residuos»

Por su parte, el senador socialista José Antonio Valbuena ha mostrado el rechazo a la iniciativa 'popular' al entender que la limpieza de Palomares encierra un «tema complejo» sin que el texto aborde «con profundidad» la solución que «no pasa solo por modificar un informe técnico».

«No tenemos un plan operativo propiamente dicho», ha manifestado a la hora de hacer alusión al PRP como un «documento previo de plan de rehabilitación» que además «carece de una cosa tan esencial como es un sistema completo de gestión de los residuos radiactivos».

Para el senador, sería proceso contar con un plan concreto que abordara el tratamiento de residuos, la catalogación, el transporte y e almacenamiento definitivo de la tierra contaminada, lo que a su vez requiere además «de una serie de acuerdos internacionales» con Estados Unidos.

Valbuena, que ha rechazado además el almacenamiento temporal de la tierra contaminada, ha descartado que exista un «riesgo radiológico significativo» para los habitantes de Palomares ni para el medio ambiental, para lo que se ha remitido a los informes del sistema permanente de vigilancia radiológica que supervisa el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN).

«No es bueno trasladar la idea de que se está cuestionando el trabajo del Consejo de Seguridad Nuclear ni que se está cuestionando los programas científicos de vigilancia radiológica que llevan décadas monitorizando la zona», ha dicho a la hora de pedir «rigor» para «no generar alarmas innecesarias».

En cualquier caso, ha rechazado cualquier actuación que suponga resolver «unilateralmente» este asunto. «No estamos ante un debate cualquiera. Estamos en un punto que exige mucha ciencia, que exige responsabilidad institucional y que exige una cooperación internacional profunda entre dos países como son Estados Unidos de Norteamérica y España», ha añadido.

Mayor transparencia

La moción aprobada con 19 votos a favor, nueve en contra y dos abstenciones insta a la publicación «de forma proactiva» en los portales de transparencia de toda la información relativa al PRP revisado y a su ejecución, de modo que además se sustancie una consulta pública a través del portal web de la Administración competente para recabar la opinión de las organizaciones más representativas y de las personas potencialmente afectadas por los resultados del PRP.

También insta a promover los cambios legislativos necesarios antes de que acabe 2026 para habilitar las instalaciones y condiciones técnicas necesarias que permitan el almacenamiento «temporal» en España de los residuos radiactivos, sin perjuicio de las gestiones diplomáticas en curso para su traslado definitivo a EEUU.

Además, se pide al Ministerio para la Transición Ecológica que adopte las disposiciones necesarias para proceder a la declaración de los terrenos de Palomares como «suelos contaminados por radiactividad», determinando las responsabilidades que procedan de acuerdo con el principio de «quien contamina paga», incluido, en su caso, el reconocimiento de la condición de contaminador originario a los Estados Unidos.

De forma paralela, interesa que se activen los mecanismos de ejecución forzosa (mediante subrogación estatal) previstos en dicho precepto, coordinando con el Ciemat y Enresa las actuaciones de descontaminación contempladas en el PRP revisado, una vez definido el destino final de los residuos radiactivos.

Con la moción aprobada, el Senado también reclama que se habilite una partida presupuestaria plurianual para iniciar, a partir del 1 de julio de 2027, las actuaciones de limpieza previstas en el PRP revisado. Dicha financiación deberá quedar reflejada tanto en el proyecto y ejecución del presupuesto del ejercicio 2027 como en los presupuestos de 2028 y sucesivos.

La petición también solicita que se informe periódicamente —con frecuencia semestral— al Senado de España, en la comisión de Transición Ecológica, de los avances logrados con respecto al contenido de la presente moción.