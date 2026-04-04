Solemnidad y respeto en la cita más esperada de la Semana Santa de Vera

La Semana Santa de Vera vive el Viernes Santo uno de sus momentos más emblemáticos y cargado de tradición, historia y sentimiento. Desde las primeras ... horas de la jornada, los veratenses se unieron a la Real Archicofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno en la celebración de una de las procesiones más entrañables del municipio, en la que realizan estación de penitencia los pasos del Lavatorio, Nuestro Padre Jesús Nazareno, la Santísima Virgen de la Piedad Coronada y el Cristo de la Caridad.

Varias generaciones de vecinos y numerosos visitantes, recorrieron el camino desde la Ermita de San Ramón hasta la Plaza Mayor en una estación de penitencia que contó con la participación de La Legión. A lo largo del itinerario se escenificaron las tres caídas de Jesús en su camino al Calvario, en un ambiente de profundo respeto y silencio.

Especialmente emotivo fue el encuentro en la Plaza Mayor de Vera con la Virgen de las Angustias, seguido del tradicional 'Pregón del Judío', que en esta ocasión fue recitado por Antonio Gallardo, «ante la indisposición de última hora, por circunstancias personales, de Ramón Torres Fernández», explicó el Ayuntamiento de Vera en una publicación en sus redes sociales. El Consistorio, ante estas circunstancias, deseó «una pronta recuperación, tanto para él como para su familia».

Por la tarde, el Viernes Santo veratense concluyó a con la procesión de la Hermandad de Nuestra Señora la Santísima Virgen de las Angustias, que tiene como titulares las imágenes de Cristo Atado a la Columna y el Santo Sepulcro con el Señor Yacente así como la Virgen de la que toma su nombre.

La procesión de Jesús Resucitado finaliza este domingo la Semana Santa de Vera.