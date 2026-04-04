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Procesión de la mañana de Viernes Santo en Vera. R. I.

Solemnidad y respeto en la cita más esperada de la Semana Santa de Vera

El municipio veratense se vuelca con la tradición del Viernes Santo, día en el que se recita el 'Pregón del Judío'

A. M.

Almería

Sábado, 4 de abril 2026, 16:35

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La Semana Santa de Vera vive el Viernes Santo uno de sus momentos más emblemáticos y cargado de tradición, historia y sentimiento. Desde las primeras ... horas de la jornada, los veratenses se unieron a la Real Archicofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno en la celebración de una de las procesiones más entrañables del municipio, en la que realizan estación de penitencia los pasos del Lavatorio, Nuestro Padre Jesús Nazareno, la Santísima Virgen de la Piedad Coronada y el Cristo de la Caridad.

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