El PP solo gana en dos municipios del Levante y culpa a la irrupción de Vox y al aumento de Cs Votaciones en Huércal-Overa. / IDEAL En Huércal-Overa, Vera, Cuevas del Almanzora, Garrucha, Pulpí, Carboneras, Antas, Turre, Bédar, Los Gallardos y Lubrín el PSOE ha sido el más votado DANIEL SERRANO Levante Lunes, 29 abril 2019, 23:00

Al igual que ha ocurrido en prácticamente todo el territorio nacional, el PSOE ha salido muy reforzado en el Levante almeriense de las elecciones generales ya que ha obtenido la victoria en once de los trece municipios que conforman esta comarca. Por el contrario, el PP ha conseguido ser la formación política más votada únicamente en Mojácar y en Sorbas. Igualmente, el aumento de Ciudadanos y la irrupción de Vox también es una realidad en la comarca levantina.

Así las cosas, lo que para unos es motivo de esperanza de cara a las elecciones municipales del próximo 26 de mayo, para otros ha sido un jarro de agua fría. Si bien tanto el Partido Socialista como el Partido Popular han coincidido en que estos resultados no son extrapolables a las próximas en las que se decidirá quién gobierna en cada municipio.

En Huércal-Overa, donde el PSOE ha sido el más votado con 2.767 votos, 276 más que en las anteriores elecciones generales, la candidata a la Alcaldía por esta formación, Francisca Fernández, ha mostrado su satisfacción por el trabajo realizado y por «el avance significativo» en el municipio. «Necesitamos un Gobierno estable, responsable y que pueda sacar adelante todas las políticas sociales y de sostenibilidad de cara al futuro que necesitamos a nivel de empleo. Respecto a nuestro pueblo, tenemos que seguir trabajando en esta línea y de manera muy intensa para conseguir tener la confianza de la mayoría de nuestros vecinos», comentó.

Por su parte, el Partido Popular ha descendido hasta la segunda posición, perdiendo más de 1.500 apoyos respecto a las elecciones de 2016 y el alcalde de Huércal-Overa y candidato a la reelección por este partido, Domingo Fernández, apuntó que la media de votos en su municipio respecto a nivel nacional, autonómico y provincial, ha estado por encima, si bien remarcó que la pérdida de votos «es debido a la irrupción de Vox y a la subida de Cs». Igualmente, Fernández aseguró que «en otras ocasiones también nos ha pasado que el PSOE ha ganado y luego en las municipales ocurre otra cosa distinta. Aunque en esta ocasión también concurrirá Vox, tenemos confianza en que seremos el partido más votado en Huércal-Overa».

En el municipio de Vera, donde también ha ganado el Partido Socialista con un 27,12% del total, 1.624 votos, el candidato a la Alcaldía de los socialistas, Martín Gerez, realizó una valoración «muy positiva» al entender que implica «un cambio de signo» al convertirse en la primera fuerza. Por su parte, el presidente del PP de Vera y candidato a la Alcaldía, José Carmelo Jorge, apuntó que «la subida de Vox y el miedo a esta formación ha hecho que se movilizara mucha gente votando al PSOE. Creo que se ha hecho el voto útil en la izquierda». Merece la pena indicar que el PP ha perdido en Vera 882 votos, lo que le ha hecho caer hasta la segunda posición y pasar de obtener un 43,56% de los votos en 2016 a un 24,22% en las generales de hace dos días.

En cuanto a Mojácar, uno de los dos municipios en el Levante almeriense en los que ha ganado el Partido Popular, la alcaldesa de este municipio y presidenta de esta formación en la localidad, Rosa María Cano, apuntó a que los votos «se han dividido entre PP y Vox». Si bien, en esta localidad los populares han sido votados por 661 personas, el 30,34% del total, perdiendo 285 apoyos respecto a 2016. Igualmente, Cano apuntó que en las elecciones municipales «hay muchas personas que votan por el candidato que encabeza la lista y no afecta para nada. Espero que en muchos municipios donde el PP no ha sido la fuerza más votada se convierta en la primera y le saque mucha diferencia al PSOE».

Por su parte, el candidato socialista a la Alcaldía en Mojácar, Manuel Zamora, apuntó que «la subida del PSOE ha sido importantísima en Mojácar, ya que la diferencia se ha reducido a mínimos históricos. A la vista de estos resultados, y con las candidaturas que hay en Mojácar, creemos que está bastante cerca el cambio de gobierno en la localidad». El PSOE ha obtenido en estas generales 619 votos frente a los 661 del PP.

Por último, en Garrucha, donde el PSOE también ha conseguido adelantar al PP y ha ganado con un total de 1.461 votos. «Desde el Partido Socialista de Garrucha podemos estar contentos porque hemos sacado más de 600 votos que la segunda fuerza política, que es el Partido Popular. Hay que recordar que en el histórico del PSOE de Garrucha hacía mucho tiempo que no ganábamos en unas generales y esta vez lo hemos hecho con muchísima diferencia. Ahora seguimos trabajando para las municipales», trasladó la alcaldesa de Garrucha, María López Cervantes. Si bien, la socialista no cree que se puedan extrapolar los resultados. «La gente distingue muy bien. En 2015 ganamos las andaluzas, ganamos las municipales y no ganamos las generales», recordó.

En la misma línea que el resto de populares, Juan Francisco Fernández, candidato del PP a la Alcaldía de Garrucha, aseguró que «a nivel el resultado demuestra la división que hay en el voto del centro derecha. Hemos visto como una parte de votos se ha ido a Cs y la otra a Vox». Además, Fernández deseó que «de cara a las municipales esos votos de Vox, que no tienen candidatura, se puedan recuperar».