Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Garrucha

A subasta, por 2,7 millones de euros el faro de Garrucha

La APA quiere dar salida a un terreno que lleva cerca de cinco años «sin operatividad y sin conservación», dado que quedó en desuso como señal marítima en 2021 a favor del nuevo faro de Mojácar

A. Maldonado

Almería

Lunes, 23 de febrero 2026

Comenta

La Autoridad Portuaria de Almería (APA) ha sacado a subasta pública la finca que alberga el que fuera faro de Garrucha, ubicada en el Paseo ... de la Marina de la localidad, por un precio mínimo de venta fijado en 2.673.546,65 euros.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La crema de Mercadona elegida la mejor por la OCU que se ha hecho viral
  2. 2 Una niña de 13 años apuñala a su madre en Motril con un cuchillo de cocina
  3. 3 Ocho heridos, entre ellos dos menores, tras un choque frontal en la carretera a Sierra Nevada
  4. 4 La A-44 reabre hacia Granada tras superar con éxito las pruebas en el viaducto de Rules
  5. 5 Un hostelero de Granada no puede abrir el restaurante de su hotel porque no encuentra cocinero
  6. 6 Se estampa contra la terraza de un bar de Granada con una tasa de alcohol de 0.92, sin seguro ni ITV y con el carnet retirado
  7. 7 Dos hermanos de Granada secuestran y torturan a un ciudadano marroquí, que logra escapar y llegar grave a Urgencias
  8. 8

    ¿De quién son los locales comerciales del Centro de Granada?
  9. 9 La Guardia Civil investiga carreras ilegales este fin de semana en Alhendín
  10. 10 Un granadino recibe una paliza al salir de una discoteca en Málaga: «Me podrían haber dejado en el sitio»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal A subasta, por 2,7 millones de euros el faro de Garrucha

A subasta, por 2,7 millones de euros el faro de Garrucha