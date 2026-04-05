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Bartolomé Caparrós, vendedor de la ONCE en Vera. R. I.

El Sueldazo de la ONCE, vendido en Vera: 2.000 euros al mes durante 10 años

Bartolomé Caparrós, vendedor en el municipio veratense, entregó en febrero un Cuponazo de 400.000 euros: «No me lo creo»

Ideal

Almería

Domingo, 5 de abril 2026, 10:51

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El sorteo de Fin de Semana de la ONCE de este Sábado de Gloria ha dejado un Vera un Sueldazo de 2.000 euros al ... mes durante diez años, que suma un total de 240.000 euros. El vendedor Bartolomé Caparrós ha cumplido su palabra y lo ha vuelto a hacer. El pasado 13 de febrero, ha recordado la organización este domingo en un comunicado, repartió 400.000 euros con el Cuponazo de la ONCE y, ayer, este otro premio mayor. «No me lo creo, dije que no iba a tardar mucho en dar otro y ha salido», ha pronunciado orgulloso antes de coger unos días de vacaciones.

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