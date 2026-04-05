El Sueldazo de la ONCE, vendido en Vera: 2.000 euros al mes durante 10 años

El sorteo de Fin de Semana de la ONCE de este Sábado de Gloria ha dejado un Vera un Sueldazo de 2.000 euros al ... mes durante diez años, que suma un total de 240.000 euros. El vendedor Bartolomé Caparrós ha cumplido su palabra y lo ha vuelto a hacer. El pasado 13 de febrero, ha recordado la organización este domingo en un comunicado, repartió 400.000 euros con el Cuponazo de la ONCE y, ayer, este otro premio mayor. «No me lo creo, dije que no iba a tardar mucho en dar otro y ha salido», ha pronunciado orgulloso antes de coger unos días de vacaciones.

Caparrós, vendedor de la ONCE desde 2018, asegura que «con la que está cayendo en el mundo, es una alegría, y con la racha que llevo igual doy el Extra de la Madre«.

El sorteo de este Sábado de Gloria tenía como motivo el 75 Aniversario de la Cofradía del Silencio y Santo Vía Crucis de Albacete y también dejó un cupón premiado con 20.000 euros en Osuna (Sevilla) y Lucena (Córdoba) respectivamente. El resto de los premios de este sorteo fueron hasta Canarias, Cataluña y la Comunidad Valenciana.

Y este Domingo de Resurrección el cupón de la ONCE vuelve a tener motivo andaluz ya que está dedicado al Centenario al Centenario de la fundación de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno, María Santísima de los Dolores y San Juan Evangelista de Barbate, conocida en la localidad gaditana como El Ardero.

El Sueldazo del Fin de Semana de la ONCE ofrece, todos los sábados y domingos, un premio principal a las cinco cifras y serie de 300.000 euros, más 5.000 euros al mes durante 20 años consecutivos a un solo cupón. Y premios de 2.000 euros al mes durante 10 años consecutivos, a otros cuatro cupones.

Para el próximo martes, 7 de abril, el Eurojackpot, el mega sorteo europeo que vende en España la ONCE con otros 18 países del espacio económico europeo, ofrece un bote de 10 millones de euros.

Y para el próximo 3 de mayo, primer domingo del mes, el Extra Día de la Madre de la ONCE ofrece un premio de 17 millones de euros y 99 premios de 40.000 euros.

Los cupones de la ONCE son parte de los productos de lotería social, segura, responsable y solidaria de la Organización que, desde su diseño hasta su comercialización, implementa controles para neutralizar consumos descontrolados, prohíbe expresamente la venta a menores de edad o el consumo a crédito, entre otras medidas. La Organización mantiene una responsabilidad con la ciudadanía promoviendo una política de juego responsable con los más exigentes sistemas de evaluación y seguimiento definidos por la Asociación Mundial de Loterías y la Asociación Europea de Loterías.

Los cupones de la ONCE se comercializan por los más de 21.000 vendedores y vendedoras de la Organización. Además, se pueden adquirir desde juegosonce.es y en establecimientos colaboradores autorizados.