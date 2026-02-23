Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

R. I.

Suplantan su identidad en plataformas de apuestas para obtener más de 46.000 euros

El afectado es un vecino de Huércal-Overa que habría tenido conocimiento de los hechos al acudir a realizar su declaración de la Renta

Ideal

Huércal-Overa

Lunes, 23 de febrero 2026, 16:50

Comenta

La Guardia Civil de Almería ha investigado a dos personas tras descubrir el uso fraudulento del DNI de un ciudadano para abrir múltiples cuentas en ... casas de apuestas a través de internet con las que habrían obtenido beneficios superiores a 46.000 euros.

