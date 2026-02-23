Suplantan su identidad en plataformas de apuestas para obtener más de 46.000 euros

La Guardia Civil de Almería ha investigado a dos personas tras descubrir el uso fraudulento del DNI de un ciudadano para abrir múltiples cuentas en ... casas de apuestas a través de internet con las que habrían obtenido beneficios superiores a 46.000 euros.

La investigación, iniciada el pasado 30 de agosto de 2025, comenzó a raíz de la denuncia de la víctima, quien tuvo conocimiento de los hechos al acudir a realizar su declaración de la Renta, donde figuraban a su nombre supuestos beneficios económicos que nunca había percibido.

Las pesquisas realizadas por los investigadores permitieron determinar que, sin el consentimiento del denunciante y haciendo uso indebido de su documentación personal, los presuntos autores habían abierto hasta ocho cuentas en diferentes plataformas de apuestas, empleando para ello medios de pago electrónicos, que fueron utilizados para realizar las apuestas y obtener beneficios.

Los investigados cuentan con antecedentes policiales por hechos similares, encontrándose uno de ellos actualmente cumpliendo condena. La actuación ha sido desarrollada por Equipos de Investigación de la Compañía de Huércal-Overa, en el marco de las labores especializadas que la Guardia Civil lleva a cabo para la prevención e investigación de delitos de estafa y fraude tecnológico, dentro de su estrategia permanente de prevención y respuesta en materia de ciberdelincuencia.

Las diligencias instruidas han sido puestas a disposición de la autoridad judicial competente por los delitos de usurpación del estado civil, estafa, organización criminal y blanqueo de capitales.