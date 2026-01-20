Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Salvador Hernández, en una imagen de archivo. R. I.

El Supremo ratifica la absolución del alcalde de Carboneras: Salvador Hernández no prevaricó

El fallo rechaza las alegaciones del Ayuntamiento de Carboneras, que el procesado lidera desde marzo de 2024 tras una moción de censura, y condena al Consistorio a pagar las costas

E. P.

Almería

Martes, 20 de enero 2026, 10:57

Comenta

El Tribunal Supremo (TS) ha confirmado la absolución al alcalde de Carboneras, Salvador Hernández (Ciudadanos), tras desestimar el recurso de casación contra la sentencia del ... Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que, hace ahora tres años, revocó la sentencia que lo condenaba a 13 años de inhabilitación al considerar que no hubo prevaricación en la adjudicación sucesiva de contratos menores por importes reducidos a varias empresas en su etapa al frente del Consistorio entre 2011 y 2017.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un niño de 11 años, sus padres, su primo, una pareja de periodistas%u2026 los fallecidos de Adamuz
  2. 2

    Batalla campal en Otura durante un partido con el Arenas: 14 expulsados
  3. 3 Detienen a dos jóvenes de Granada tras 40 kilómetros de persecución en coche
  4. 4 El conductor del tren Alvia fallecido en el accidente de Adamuz era un joven de Alcorcón
  5. 5 Un profesor de 57 años que fue a la cafetería «dos minutos antes», otra víctima identificada
  6. 6 «Necesito que vengas, estoy encerrada en el baño y hay uno que me quiere forzar»
  7. 7 El matrimonio de periodistas Óscar Toro y María Clauss, entre las personas fallecidas en el accidente ferroviario en Adamuz
  8. 8 Gráficos | Lo que sabemos del accidente de tren en Adamuz
  9. 9 La empresa de marketing granadina que aspira a convertirse en líder nacional
  10. 10 Belén, la primera médico que llegó a la zona cero del accidente de Adamuz: «Iba saltando la catenaria y los trozos de vagones cuando empecé a ver cadáveres»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El Supremo ratifica la absolución del alcalde de Carboneras: Salvador Hernández no prevaricó

El Supremo ratifica la absolución del alcalde de Carboneras: Salvador Hernández no prevaricó