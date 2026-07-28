El SU·VE Music Festival 2026 se consolida como gran referente del verano en Vera con una masiva afluencia de público

El SU·VE Music Festival 2026 ha cerrado una nueva edición con un balance muy positivo en la provincia de Almería. La cita se consolida ... como uno de los grandes eventos musicales de la temporada estival en la comarca del Levante almeriense. El proyecto ha sido posible gracias al trabajo conjunto del Ayuntamiento de Vera y la promotora Crash Music. Esta alianza ha reafirmado la apuesta decidida de ambas entidades por ofrecer una programación cultural diversa y de alta calidad. Asimismo, la cita ha contado con el respaldo de la Diputación Provincial de Almería y la colaboración de la Junta de Andalucía. El apoyo institucional ha resultado clave para hacer crecer un festival que ya es un motor turístico clave.

Durante las dos jornadas celebradas, el público respondió masivamente a todas las propuestas del cartel. Los asistentes disfrutaron de un ambiente festivo y respetuoso en dos espacios emblemáticos con personalidad propia: la Playa de Vera y la Plaza de Toros. El festival arrancó oficialmente en el entorno costero con la innovadora experiencia Nomadart. En este marco, el artista Javy Medina ofreció una actuación en un formato diferente que fusionó música, naturaleza y cultura en un entorno privilegiado.

El punto álgido del evento llegó con el esperado concierto de la banda madrileña Taburete en el coso taurino. La formación, liderada por Willy Bárcenas y Antón Carreño, repasó sus grandes éxitos ante un público completamente entregado desde el primer tema. La procedencia de los asistentes acreditó el notable alcance nacional que ha logrado el certamen. La Comunidad de Madrid fue el principal origen de los visitantes, seguidos de residentes de Vera, Mojácar, Garrucha, Cuevas del Almanzora, Roquetas de Mar, Albox y la capital. Además, el evento atrajo a amantes de la música desde provincias como Murcia, Granada, Jaén, Huelva, Alicante, Cádiz, Valladolid o Asturias. Esta afluencia ha generado un impacto directo muy favorable en la hostelería, el comercio y el sector hotelero local.

El alcalde de Vera, Alfonso García Ramos, ha subrayado que el municipio reúne todos los ingredientes para consolidarse como destino estival de referencia. García Ramos ha señalado que apostar por la cultura dinamiza la economía y proyecta una imagen viva de la localidad. Tras su nacimiento en 2025, el SU·VE Music Festival sigue afianzando su fórmula de éxito. La unión de escenarios singulares, calidad artística y proyección territorial garantiza el futuro de este proyecto cultural y turístico de cara a las próximas ediciones.