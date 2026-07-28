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El SU·VE Music Festival 2026 se consolida como gran referente del verano en Vera con una masiva afluencia de público

El evento impulsado por el Ayuntamiento veratense y la promotora Crash Music llena la Playa de Vera y la Plaza de Toros con las actuaciones de Taburete y Javy Medina, atrayendo a asistentes de múltiples provincias

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Taburete en concierto en Vera

Marcos Tárraga

Almería

El SU·VE Music Festival 2026 ha cerrado una nueva edición con un balance muy positivo en la provincia de Almería. La cita se consolida ... como uno de los grandes eventos musicales de la temporada estival en la comarca del Levante almeriense. El proyecto ha sido posible gracias al trabajo conjunto del Ayuntamiento de Vera y la promotora Crash Music. Esta alianza ha reafirmado la apuesta decidida de ambas entidades por ofrecer una programación cultural diversa y de alta calidad. Asimismo, la cita ha contado con el respaldo de la Diputación Provincial de Almería y la colaboración de la Junta de Andalucía. El apoyo institucional ha resultado clave para hacer crecer un festival que ya es un motor turístico clave.

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