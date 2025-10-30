Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Demolición de la nave de tolvas de la central térmica Litoral de Carboneras. R. I.

La térmica de Carboneras desaparece: vuelan el último edificio en pie

La nave de tolvas, de 180 metros de ancho y 57 de alto, ha sido derribada con explosivos dentro del plan de desmantelamiento de la central Litoral

M. T.

Almería

Jueves, 30 de octubre 2025, 14:42

La central térmica Litoral de Carboneras ha vivido su última cuenta atrás. Desde que dieran inicio los trabajos de desmantelamiento a finales de 2021, se ... ha utilizado la voladura como forma más segura y eficiente para demoler las calderas, la desnitrificadora o la chimenea y, ahora, la nave de tolvas, una estructura con una geometría muy particular que servía para almacenar el carbón.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

