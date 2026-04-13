El tesoro de cristal de Almería pone rumbo a la eternidad: la Geoda de Pulpí ya es la candidata oficial de España ante la Unesco

El municipio de Pulpí ha inscrito su nombre con letras de oro en la historia del patrimonio geológico internacional tras confirmarse una noticia que supone ... el espaldarazo definitivo a su joya más preciada. La Geoda de Pulpí, ese prodigio de la naturaleza oculto en las entrañas de la Mina Rica, ha sido elegida oficialmente por el Consejo de Patrimonio Histórico para representar a España en la carrera por obtener la declaración de Patrimonio Natural Mundial de la Unesco.

Este anuncio, que tuvo lugar el pasado viernes en la localidad de Sigüenza, Guadalajara, sitúa al monumento almeriense en la fase de Evaluación Preliminar, un estadio técnico y diplomático decisivo que constituye el paso previo y necesario para alcanzar la máxima distinción que un bien natural puede ostentar en el planeta. Se trata de un reconocimiento que no solo premia la belleza plástica de sus cristales de yeso, sino que valida su Valor Universal Excepcional, un criterio técnico que la Unesco reserva únicamente para aquellos lugares cuya importancia trasciende fronteras y cuya pérdida sería irreparable para la humanidad.

La delegación pulpileña desplazada hasta Guadalajara para recibir la noticia estuvo encabezada por el alcalde de la localidad, Juan Pedro García, quien acudió acompañado por el concejal delegado de la Geoda, Juan Bautista López, y la geóloga y coordinadora del proyecto, Milagros Carretero. El ambiente de euforia contenida y responsabilidad institucional marcó una jornada que es el resultado de un esfuerzo titánico iniciado hace más de un cuarto de siglo.

Desde que en diciembre de 1999 un grupo de mineralogistas descubriera esta cavidad tapizada por cristales de yeso de una transparencia y dimensiones nunca vistas, el camino no ha sido sencillo. Han sido necesarias más de dos décadas de investigación científica rigurosa, una inversión constante en seguridad y accesibilidad, y una colaboración ejemplar entre el Ayuntamiento de Pulpí, la Junta de Andalucía y diversos equipos universitarios para transformar una antigua explotación minera abandonada en el principal referente mundial de su categoría.

El alcalde, Juan Pedro García, no pudo ocultar su profunda emoción al conocer la decisión del Consejo, subrayando que este hito marca un antes y un después no solo para el municipio, sino para toda la provincia de Almería. El regidor manifestó sentir un inmenso orgullo y una enorme responsabilidad, afirmando que la Geoda es el testimonio vivo de que el trabajo constante y la fe en un proyecto colectivo pueden hacer realidad los sueños más ambiciosos.

En su discurso, García quiso hacer partícipe de este triunfo a todo el pueblo de Pulpí, destacando que el tesoro mineralógico se ha convertido en un símbolo de identidad local. Tuvo además palabras de especial gratitud para los mineros que durante décadas trabajaron en la Mina Rica, cuyo legado industrial ha servido de cofre para esta maravilla natural, y para los equipos científicos que han velado por su protección desde el primer día.

La entrada en la fase de Evaluación Preliminar supone el inicio de un examen exhaustivo por parte de organismos evaluadores internacionales. Durante este periodo, la candidatura española deberá defender la singularidad geológica de la Geoda, enfatizando que no existe en el mundo otro fenómeno similar que combine tal grado de pureza cristalina con un estado de conservación tan escrupuloso.

El proceso requerirá ahora un trabajo técnico de precisión quirúrgica para cumplimentar los requisitos de la Unesco, una labor en la que el Ayuntamiento de Pulpí trabajará codo con codo con el Gobierno de España y la administración autonómica. La convicción es firme: los cristales gigantes de Pulpí poseen todas las credenciales para ser legados a las futuras generaciones bajo el sello protector de la Unesco, consolidando a Almería como una potencia mundial en el turismo científico y de naturaleza.