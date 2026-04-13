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La Geoda de Pulpí inicia su camino hacia el Patrimonio Mundial tras ser elegida como candidatura oficial de España ante la Unesco. R. I.

El tesoro de cristal de Almería pone rumbo a la eternidad: la Geoda de Pulpí ya es la candidata oficial de España ante la Unesco

El Consejo de Patrimonio Histórico selecciona el monumento natural de la Mina Rica para la fase de Evaluación Preliminar, reconociendo su excepcionalidad geológica y su impecable estado de conservación a nivel mundial

Marcos Tárraga

Pulpí

Lunes, 13 de abril 2026, 13:15

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El municipio de Pulpí ha inscrito su nombre con letras de oro en la historia del patrimonio geológico internacional tras confirmarse una noticia que supone ... el espaldarazo definitivo a su joya más preciada. La Geoda de Pulpí, ese prodigio de la naturaleza oculto en las entrañas de la Mina Rica, ha sido elegida oficialmente por el Consejo de Patrimonio Histórico para representar a España en la carrera por obtener la declaración de Patrimonio Natural Mundial de la Unesco.

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