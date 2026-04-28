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La Torre de Villaricos renace como epicentro turístico y cultural del Levante

El Ayuntamiento de Cuevas del Almanzora pone en marcha una restauración integral financiada por fondos europeos para consolidar este Bien de Interés Cultural como centro receptor de visitantes y referente de la arquitectura defensiva del siglo XVIII

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Obras en el Castillo de Villaricos, en Cuevas.
Obras en el Castillo de Villaricos, en Cuevas. (R. I.)

Marcos Tárraga

Cuevas del Almanzora

El Ayuntamiento de Cuevas del Almanzora ha dado un paso definitivo en la protección y puesta en valor de uno de los tesoros más emblemáticos ... de su litoral. La emblemática Torre de Villaricos, también conocida como Torre de Cristal o Castillo de Villaricos, se somete desde esta semana a un ambicioso proyecto de restauración y mejora funcional que busca no solo frenar el deterioro del tiempo, sino convertirla en un motor económico y cultural para el núcleo costero. Esta intervención, enmarcada en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino, cuenta con el respaldo financiero de la Unión Europea a través de los fondos NextGenerationEU, integrados en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España, y la colaboración de la Junta de Andalucía.

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La Torre de Villaricos renace como epicentro turístico y cultural del Levante

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