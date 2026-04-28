La Torre de Villaricos renace como epicentro turístico y cultural del Levante

El Ayuntamiento de Cuevas del Almanzora ha dado un paso definitivo en la protección y puesta en valor de uno de los tesoros más emblemáticos ... de su litoral. La emblemática Torre de Villaricos, también conocida como Torre de Cristal o Castillo de Villaricos, se somete desde esta semana a un ambicioso proyecto de restauración y mejora funcional que busca no solo frenar el deterioro del tiempo, sino convertirla en un motor económico y cultural para el núcleo costero. Esta intervención, enmarcada en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino, cuenta con el respaldo financiero de la Unión Europea a través de los fondos NextGenerationEU, integrados en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España, y la colaboración de la Junta de Andalucía.

La Torre de Villaricos es un ejemplo excepcional de la arquitectura defensiva del siglo XVIII. Proyectada originalmente por José Crame en 1765 bajo el modelo de «Torre-Reducto», fue concebida para vigilar el horizonte ante la constante amenaza de piratas y corsarios. Hoy, tras siglos de historia, el proyecto diseñado por el arquitecto Diego Garzón Osuna se propone revertir los daños causados por la humedad y asegurar la autenticidad histórica de este Bien de Interés Cultural (BIC). Las actuaciones previstas son de carácter integral y técnico, centrándose especialmente en la restauración de la envolvente mediante una limpieza profunda de los muros de mampostería y ladrillo. Para ello, se eliminarán los morteros de cemento modernos aplicados erróneamente en el pasado, que dañan la piedra original, y se sustituirán por morteros de cal compatibles que permitan la «respiración» del monumento.

Además de la estética y la estructura, el plan de obra pone el foco en la salud del edificio. Se llevará a cabo una impermeabilización total de la plaza de armas, situada en la azotea, para atajar las filtraciones de agua que amenazan las bóvedas inferiores. Al mismo tiempo, se instalarán sistemas de drenaje perimetral para proteger los cimientos de la humedad del subsuelo, una medida crítica dada la ubicación costera de la fortificación. La accesibilidad también será un pilar fundamental, adecuando los entornos para mejorar la experiencia de los miles de visitantes que cada año se acercan a descubrir este bastión defensivo. En su interior, la rehabilitación contempla la recuperación de espacios históricos como la antigua chimenea y una renovación completa de las instalaciones eléctricas, utilizando una iluminación discreta que resalte la belleza del inmueble sin restarle protagonismo.

Esta nueva fase de trabajos viene a culminar una trayectoria de inversión constante por parte del consistorio cuevano. De hecho, esta intervención complementa la gran actuación finalizada en el año 2023, que supuso la transformación del interior del monumento en el Centro de Interpretación de la Arquitectura Defensiva de la Costa. Aquel proyecto previo, valorado en unos 139.000 euros y financiado por el Fondo Europeo Marítimo a través del GALP Costa de Almería, permitió abrir al público la terraza-mirador tras la instalación de una barandilla curva de seguridad de acero galvanizado, habilitando un espacio privilegiado desde el que contemplar las vistas que antaño servían para detectar ataques enemigos.

Actualmente, el Castillo ya cuenta con un centro de interpretación que explica de forma didáctica la historia de las construcciones vigías del Levante almeriense. Los visitantes pueden disfrutar de una maqueta a escala 1:20 del castillo, réplicas de armas del siglo XVIII y de barcos históricos, así como de contenidos audiovisuales y pantallas interactivas que narran la evolución de Villaricos. La renovación del Punto de Información Turística en la planta baja completa esta experiencia, ofreciendo una atención cómoda y atractiva. Con el inicio de estas nuevas obras de restauración integral, el Ayuntamiento de Cuevas del Almanzora reafirma su compromiso con el patrimonio, transformando una antigua fortificación militar en una infraestructura turística sostenible de primer nivel que garantiza que la historia de la costa siga viva para las próximas generaciones.