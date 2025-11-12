Transportes licita por 3,9 millones la construcción de tres glorietas en la N-340 en Los Gallardos

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha licitado por un importe de 3,9 millones de euros un contrato de obras para la construcción ... de tres glorietas en la N-340 a la altura del término municipal Los Gallardos, en la provincia de Almería, cuyo anuncio se publicará próximamente en la plataforma de Contratación del Sector Público y en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Las actuaciones, tal y como han explicado desde el ministerio, incluyen en el kilómetro 519,45 la transformación de la intersección en 'T' existente en una glorieta con un diámetro exterior de 50 metros y un diámetro interior de 36,60 metros. En el kilómetro 520,65 se proyecta, también, convertir otra intersección en 'T' en una glorieta de 54 metros de diámetro exterior y 41 metros de diámetro interior. Finalmente, en el kilómetro 521,15 se ejecutará una tercera glorieta con un diámetro exterior de 50 metros y un diámetro interior de 36,60 metros.

Esta actuación, continúa el comunicado, permitirá reordenar todos los accesos existentes entre los kilómetros 520 y 521 mediante la ejecución de dos vías de servicio, que «saliendo de la glorieta conecten con las vías de servicio existentes».

De manera adicional, se han contemplado, asimismo, otros trabajos como la construcción de elementos de drenaje, el refuerzo del firme, la ejecución de vías de servicio, ejecución de caminos agrícolas, iluminación de las intersecciones o reposición de los servicios afectados. Además, se construirá una estructura tipo marco de seis metros por cinco metros como prolongación de la obra de drenaje existente bajo la nueva glorieta del kilómetro 519,450.

«Todo ello permitirá mejorar la seguridad viaria, así como la capacidad y el nivel de servicio de la carretera, con el consiguiente beneficio para los usuarios», han manifestado desde Transportes.

Esta actuación se incluye dentro del programa de conservación y mantenimiento de la Red de Carreteras del Estado, en el que el Ministerio de Transportes ha invertido 89,3 millones de euros desde junio de 2018 en la provincia de Almería, «y que genera un impulso significativo para mejorar la calidad de servicio de la infraestructura viaria estatal existente».