Mario Jesús Latorre (Almería, 1992) es un joven almeriense que se lleva dedicando desde hace una década a ser escultor de imágenes religiosas, cuadros, retablos y todo tipo de arte sacro. Desde bien joven se involucró en el mundo cofrade perteneciendo a varias de ellas y se formó académicamente en el arte para trabajar en este complejo oficio. Hace unos años se fue a Vera a crear su propia empresa 'Taller, Arte y Restauración Virgen del Mar', el único taller multidisciplinar existente en la provincia, donde se trabaja tanto las esculturas nuevas como la restauración, orfebrería, diseño y pintura. Además, el escultor estuvo restaurando en la Basílica de San Juan de Dios de Granada.

–¿De dónde le viene ser escultor?

–Desde la infancia. Soy de la plaza Pavía de Almería. Y aquel es un barrio bastante cofrade, sobre todo con la Hermandad de la Virgen de la Angustia y el Cristo de la Buena Muerte, de donde era de la hermandad de niño, además de formar parte también de la hermandad de la Virgen de los Ángeles y de la Virgen del Mar. Siempre he estado relacionado con las cofradías que al final me quería dedicar a ello y me fijé en la escultura.

–¿De cuántas esculturas y otros trabajos se ha encargado de forma aproximada estos años?

–Sobre unas 200 esculturas, más de 30 cuadros, varios retablos, ambones, atriles, cirios pascuales y otro tipo de obras de simbología litúrgica. Dentro de esas imágenes hay obras de gran devoción como la Virgen de Fátima de Berja, el Cristo de la Buena Muerte o el Cristo de la Santa Cena de Almería. A estas últimas le he hecho varias intervenciones de conservación. También restauré a San Fernando el Patrón de Zapadores de la Legión. Y los retablos de Lucainena de las Torres, el retablo mayor de Alicún que se hizo con diseños y moldes de Antoni Gaudí.

–¿Cuáles han sido las esculturas más complicadas de hacer?

–De las más complejas en cuanto a restauración fue La Virgen de Montesión, de Lucainena de las Torres. También un crucificado que hay en la parroquia de la Virgen del Carmen de Aguadulce. Porque ese Cristo estaba repleto de carcoma, de arriba a abajo, le hincaban la uña y se metía la madera hacia adentro. Ese cristo fue de lo más complicado, sin duda. También fue compleja La Virgen del Rosario de Enix. Las imágenes nuevas que más me han contado fue la de Santa Bárbara, que he hecho para la hermandad de los Cerrillos de Berja. Sí, una imagen que

–¿Cuánto tiempo le puede dedicar a una talla religiosa?

–Empiezo en el taller sobre las 8 de la mañana y estoy de 8:00h a 15:30h, y de 17:00h a 20:00h o 21:00h. Trabajo todos los días. Porque además tengo el taller justamente debajo de mi casa, aquí en Vera. Y claro, me bajo al taller, mis amigos van al taller, y me paso el día entero allí. Así que incalculable. Cada trabajo de restauración me lleva 3 o 4 meses perfectamente.

–¿Trabaja solo?

–Sí. Luego tengo artesanos y artistas que de vez en cuando, me echan una mano en trabajos puntuales, como pueden ser algún orfebre, algún tallista, pero trabajo solo en el taller. Si me hace falta un carpintero, busco el mejor carpintero que haya para ese trabajo. Si me hace falta un orfebre especializado en algo, busco el mejor también. Mi trabajo antes de que salga del taller lo he mirado con lupa y le consulto a expertos para ver si lo ven todo correcto. Y una vez que está todo bien, ya sale el trabajo del taller. Me da igual retrasarme en un trabajo 3 meses más, pero tiene que salir en perfecto estado.

–¿Ha hecho trabajos fuera de la provincia de Almería?

–Sí. Un altar, un ambón y el pie del cirio pascual de la iglesia de Castro del Río, Córdoba. En la iglesia del Corpus Christi de Málaga, le restauré el Cristo Sumo y Eterno Sacerdote y el Inmaculado Corazón de María, que la restauración la bendijo el obispo de Málaga hace un par de años. Y en la mejor iglesia de Cáceres en cuanto a patrimonio, en la iglesia de Santiago le restauré una imagen barroca muy antigua de San Antonio. También, en la Cuesta de Gos, en Águilas restauré una Virgen del Carmen, Santa Eulalia, y un Cristo resucitado.

–Cuando ve los trabajos que ha realizado, ¿qué siente?

–Es complicado de explicar porque soy creyente. Y aparte, me considero una persona de iglesia, de cofradía. Me gusta porque al final a Dios se llega también a través del arte y de la belleza. Creo que a través del arte que puede salir desde mi taller, podemos evangelizar a otras personas. Porque hay mucha gente que tal vez no es creyente, pero al ver una imagen en procesión por la calle, pues se emociona y le reza.

–¿Qué es para ti 'Nuestro Padre Jesús Nazareno de Vera?

–Cuando vi el Cristo, el Padre Jesús Nazareno de Vera, me encantó. Esta imagen, de un escultor valencia, transmite mucho. Y desde hace diez años que llegué a Vera llevo sacando al Nazareno en procesión el Día del Santo. Pero lo que más me gusta en sí no es la imagen, sino la hermandad porque la hermandad tiene muchísimas obras sociales, de gente muy comprometida y trabajadora.