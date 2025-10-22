Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
CNP
Huércal Overa

Tres detenidos acusados de robar 15 coches de alta gama

La operación ha supuesto un «golpe decisivo» a una organización criminal internacional con base en Francia dedicada al tráfico ilícito de vehículos robados en provincias españolas y enviados a África

Europa Press

Almería

Miércoles, 22 de octubre 2025, 11:08

Comenta

La Policía Nacional ha detenido en Huércal-Overa a tres personas de nacionalidades maliense y gambiana en una operación desarrollada junto a los Mossos d'Esquadra y el Servicio de Vigilancia Aduanera que ha permitido recuperar 15 vehículos de alta gama, la mayor cifra alcanzada hasta la fecha en la provincia.

Los detenidos han sido puestos a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Huércal-Overa, que ha decretado medidas cautelares sobre ellos, según ha indicado la Policía Nacional en un comunicado.

La operación ha supuesto un «golpe decisivo» a una organización criminal internacional con base en Francia dedicada al tráfico ilícito de vehículos robados en distintas provincias españolas y enviados en contenedores marítimos hacia África, al haberse logrado desmantelar su parte logística en España.

La investigación, denominada 'Guajira', se inició tras detectar un aumento de robos de un modelo «muy demandado» en el continente africano. Las pesquisas han permitido localizar una nave industrial en el polígono del municipio utilizada como centro logístico para «enfriar» los coches y cargarlos en contenedores con destino final a Banjul, en Gambia.

El pasado 6 de agosto se inspeccionaron en el puerto de Castellón cuatro contenedores «sospechosos» en cuyo interior se ocultaban los 15 vehículos sustraídos en distintas localidades de Almería y Murcia, valorados en más de 300.000 euros.

Ese mismo día, los agentes registraron la nave investigada donde hallaron rampas, poleas de elevación y colchones empleados para la carga y protección de los coches, además de seis teléfonos móviles y documentación de interés.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Vito Quiles enardece la plaza de Derecho de Granada con una breve aparición
  2. 2 La fecha en la que los pensionistas van a cobrar la paga extra de Navidad y las cuantías
  3. 3 El bar de barrio de Granada con dos tapas por bebida, postre gratis y «malafollá granaína»
  4. 4

    Seis meses sin «fiestas familiares ni festivos» para desmantelar un gran clan de la droga en 20 municipios granadinos
  5. 5 El pueblo de Granada lleno de inquietantes mensajes por Halloween: «No cerréis los ojos, estoy más cerca que nunca»
  6. 6 «La operación más profunda» contra la droga en Granada: 35 detenidos y un valor de cuatro millones de euros
  7. 7 Las 34 VPO de Mondragones costarán entre 160.000 y 210.000 euros
  8. 8 El torero que vende en Granada grandes cafés y 70 tipos de tés: «El mundo del toro está muy complicado y hay que pagar letras»
  9. 9 Diputación creará la primera residencia de estudiantes de Granada a 300 euros la habitación
  10. 10

    Un letrado granadino lidera la demanda de los afectados por la caída del gigante de la energía solar Soltec

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Tres detenidos acusados de robar 15 coches de alta gama

Tres detenidos acusados de robar 15 coches de alta gama