Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen del Cura Valera, que será beatificado el día 7 de febrero en Huércal-Overa. R. I.
Beatificación

Tres días de honores por el Cura Valera en Huércal-Overa

Los actos en torno a la ceremonia central del día 7 de febrero se iniciarán en la víspera, con una vigilia, y culminarán el domingo, con la tradicional Procesión de las Lumbres

Aroa García

Almería

Sábado, 24 de enero 2026, 23:45

Comenta

El sábado 7 de febrero, a las 11 horas tendrá lugar en el Espacio Municipal de Usos Múltiples de Huércal-Overa la beatificación del Cura ... Valera. Una jornada muy especial y, desde toda la Diócesis de Almería, se están organizando excursiones para asistir al evento, al que se esperan, al menos, 3.000 personas; número que se podría, incluso, superar. También desde la vecina provincia de Murcia se espera que se desplacen muchos fieles devotos del futuro beato dado que el Cura Valera desarrolló su labor apostolar en Cartagena, puesto que en su época, el término de Huércal-Overa pertenecía a la Diócesis murciana. La ceremonia de beatificación, además, será retransmitida en directo por el canal nacional Trece Televisión.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un hombre mata a cuchilladas a un niño de 13 años amigo de su hijo y se entrega
  2. 2

    Una oncóloga denuncia falta de medios y se filtra su queja confidencial al SAS
  3. 3

    Campanazo en el Nuevo Mirandilla para el Granada CF
  4. 4 La despedida del niño asesinado en Sueca: «Tranquila mamá, que es muy buen hombre»
  5. 5 El temporal deja nieve y granizo en Granada y su área metropolitana
  6. 6 Evacuadas once personas atrapadas en la nieve con sus vehículos en un doble rescate en Huéscar
  7. 7

    Compran por 1,5 millones el convento de Santa Inés, de Granada, para hacer un hotel de lujo
  8. 8

    Incendio en Sierra Nevada en un bloque de pisos
  9. 9

    «El piso que antes costaba 60.000 euros se vende por 160.000»
  10. 10

    El entorno del metro de Granada se prepara para crecer

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Tres días de honores por el Cura Valera en Huércal-Overa

Tres días de honores por el Cura Valera en Huércal-Overa