Tres días de honores por el Cura Valera en Huércal-Overa

El sábado 7 de febrero, a las 11 horas tendrá lugar en el Espacio Municipal de Usos Múltiples de Huércal-Overa la beatificación del Cura ... Valera. Una jornada muy especial y, desde toda la Diócesis de Almería, se están organizando excursiones para asistir al evento, al que se esperan, al menos, 3.000 personas; número que se podría, incluso, superar. También desde la vecina provincia de Murcia se espera que se desplacen muchos fieles devotos del futuro beato dado que el Cura Valera desarrolló su labor apostolar en Cartagena, puesto que en su época, el término de Huércal-Overa pertenecía a la Diócesis murciana. La ceremonia de beatificación, además, será retransmitida en directo por el canal nacional Trece Televisión.

Desde la Diócesis de Almería ha invitado a todos los obispos de España, teniendo confirmada la presencia, además de la del almeriense Antonio Gómez Cantero, de los obispos de Getafe, el huercalense Ginés García Beltrán; y el de Cartagena, Juan Manuel Lorca Planes.

Los actos en torno a la beatificación comenzarán, según está previsto, en la tarde del viernes previo. A las 19 horas tendrá lugar una vigilia de oración preparatoria en la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción.

El evento central será en el Espacio Municipal de Usos Múltiples de Huércal-Overa el sábado, instalaciones en las que se colocarán 3.000 sillas para seguir la Eucaristía. Además, se acondicionará un pabellón para que, a través de pantallas, los devotos puedan seguir la ceremonia de la beatificación.

El altar que se instale en ese pabellón, estará presidido por la talla de un cristo barroco del siglo XVI de la vecina localidad de Alhama de Murcia. Una cesión que destaca la gran vinculación del Cura Valera con la Diócesis de Cartagena. El sacerdote huercalense, no en vano, se formó en el Seminario de Murcia, provincia en la que también desarrolló su labor, como explicó esta semana el obispo de Almería, Antonio Gómez Cantero. «La Diócesis de Cartagena tenía que estar, porque también es su beato», trasladó.

La Santa Misa de la beatificación será presidida por el Cardenal Marcello Semeraro en representación del Papa León XIV, puesto que es el Prefecto del Dicasterio para las Causas de los Santos desde octubre de 2020.

La celebración comenzará con una procesión en la que, hasta el Espacio de Usos Múltiples, se trasladará el cuerpo de Salvador Valera en una urna que portarán cuatro sacerdotes de la localidad. Dicha procesión estará encabezada por el actual obispo de la Diócesis de Getafe, Ginés García Beltrán, nacido en el municipio de Huercál-Overa, quien presidirá este séquito portando una reliquia del beatificado.

Las diócesis de Cartagena y la Parroquia de Alhama de Murcia han solicitado sendas reliquias del futuro beato, que les serán otorgadas.

La salvación milagrosa

También asistirán a la celebración Tyquan Hall, el niño sobre el que se obró el milagro atribuido al Cura Valera y que, tras confirmarse por parte del Vaticano, ha dado lugar a esta beatificación. El joven acudirá desde Estados Unidos junto a sus padres y Juan Sánchez Esteban, médico con raíces de Huércal-Overa que, tras el nacimiento del ahora adolescente sin signos vitales, se encomendó al popular Cura Valera. El pequeño cobró vida de un modo que la Medicina no ha sabido verificar, por lo que se considera, oficialmente, un milagro del sacerdote huercalense. La enfermera que asistió este nacimiento también acudirá el día 7 de febrero a la beatificación.

Tras la gran celebración, el domingo, día 8, en el mismo espacio tendrá lugar una misa de Acción de Gracias a las 19 horas, que estará presidida por el obispo de Almería.

Al terminar la misma, se llevara a cabo una tradición muy arraigada en el municipio, que es la Procesión de Lumbres para trasladar el Santísimo Sacramento desde el Espacio Municipal de Usos Múltiples hasta la Parroquia de la Asunción.

Un sacerdote ejemplar

Nacido el 27 de febrero de 1816 en Huércal-Overa, Salvador Valera Parra fue ordenado sacerdote en 1840. Ejerció su ministerio en diversas localidades, destacando su labor en Alhama de Murcia y, especialmente, en Huércal-Overa, donde fue párroco durante casi 40 años. Su vida estuvo marcada por la dedicación pastoral, la austeridad y un profundo amor por su comunidad, destaca la Diócesis de Almería sobre su figura.

Asimismo, recalca que el proceso de beatificación del Cura Valera comenzó en 1991 y culminó con el reconocimiento de un milagro atribuido a su intercesión. En 2007, en Providence, Estados Unidos, un recién nacido que había nacido sin signos vitales recuperó la vida tras una oración al Cura Valera por parte del médico que lo atendía. Tras una exhaustiva investigación médica y teológica, el Papa León XIV aprobó este milagro el 20 de junio de 2025.