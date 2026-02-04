Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
María Jesús Montero, vicepresidenta del Gobierno, en su visita a la playa del Algarrobico. E. P.

El TSJA rechaza la demanda de la promotora del Algarrobico para frenar la expropiación del Gobierno

Azata solicitó al alto tribunal andaluz que ordenara a la Administración central detener los trámites para evitar un posible «daño irreparable» por la demolición del hotel

E. P.

Almería

Miércoles, 4 de febrero 2026, 12:12

Comenta

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha denegado las medidas cautelares solicitadas por la promotora Azata del Sol encaminadas a suspender la resolución ... del Gobierno que declaró la necesidad de ocupar los terrenos afectados por la servidumbre de protección que ocupa el hotel construido en la playa de El Algarrobico, en Carboneras, y que el Ejecutivo quiere expropiar para derribar parcialmente el inmueble.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Granada capital no tendrá clases presenciales finalmente este jueves
  2. 2 En directo | La Junta anuncia si vuelven las clases este jueves a Andalucía
  3. 3 Los pueblos de Granada que forman parte de la cuenca del Genil y la zona de Guadix y Baza
  4. 4 Consulta el estado de las carreteras de Granada afectadas por la borrasca Leonardo
  5. 5 La Junta anunciará esta tarde si mantiene la suspensión de las clases en Andalucía
  6. 6 Los 40 pueblos de Granada con zonas en riesgo de sufrir inundaciones por la borrasca Leonardo
  7. 7 La evolución de la borrasca en cada punto de Granada: lluvia por horas
  8. 8 El mapa de las incidencias provocadas por el temporal en Granada
  9. 9 Benalúa de las Villas se inunda: «El agua llega hasta los ocho metros de altura»
  10. 10 El río Darro, a rebosar a su paso por el Paseo de los Tristes por la borrasca Leonardo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El TSJA rechaza la demanda de la promotora del Algarrobico para frenar la expropiación del Gobierno

El TSJA rechaza la demanda de la promotora del Algarrobico para frenar la expropiación del Gobierno