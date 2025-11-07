Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Hotel construido en la playa del Algarrobico, en Carboneras. E. P.

El TSJA reclama la Diputación de Almería los trámites para publicar en el BOP la corrección del Algarrobico

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía da a la institución provincial 15 días para remitir «toda la documentación que se relacione con el contenido del informe»

E. P.

Almería

Viernes, 7 de noviembre 2025, 14:17

Comenta

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha solicitado a la Diputación Provincial de Almería que informe de las actuaciones llevadas a cabo por ... su parte después de que se le ordenara al Ayuntamiento de Carboneras publicar en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) el pasado 17 de septiembre la normativa urbanística corregida relativa al paraje de El Algarrobico, a fin de declararlo definitivamente como no urbanizable.

