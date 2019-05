Unanimidad en Carboneras para rechazar la carga de mineral de Alquife desde su puerto Cientos de vecinos de Carboneras acudieron a la sesión plenaria celebrada en la tarde del pasado miércoles, fruto de su preocupación. / A. C. La moción presentada por la plataforma ciudadana 'Muévete por Carboneras' contó con el apoyo de la Corporación, ante un salón de plenos lleno DANIEL SERRANO Carboneras Jueves, 23 mayo 2019, 22:50

Tal y como estaba previsto, con un salón de plenos repleto de vecinos, el Ayuntamiento de Carboneras aprobó en la tarde del pasado miércoles, por unanimidad, instar tanto a la administración autonómica como nacional a que «se paralice de inmediato el proyecto de descarga del mineral de hierro de las minas de Alquife por el puerto de graneles de Carboneras» y que hagan lo propio con los grupos parlamentarios del Gobierno andaluz para que «se debata y proponga una alternativa».

Igualmente se planteó presentar por parte de los servicios jurídicos municipales una queja ante el Defensor del Pueblo y un recurso en los tribunales para que se proceda a la suspensión cautelar de dicho proyecto.

Según trasladaron fuentes municipales, durante la sesión plenaria, que tuvo carácter extraordinaria, el alcalde de Carboneras, Felipe Cayuela manifestó el interés de la Corporación municipal en apoyar esta iniciativa ciudadana y mostró su rechazo a este proyecto «que no ha contado con la opinión de los vecinos, quienes son los principales afectados».

El regidor carbonero también remarcó que hasta la fecha el Ayuntamiento que preside «no ha firmado ni autorizado ningún documento que haga relación a esta descarga ni proyecto provisional».

En cualquier caso, la Corporación municipal, formada por Gicar, PP y PSOE, se mostró a favor de defender una industria sostenible, compatible con el medio ambiente y con el desarrollo turístico del municipio y que cumpla rigurosamente las normativas medioambientales españolas y europeas.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Empresarios de Carboneras (AECA) y portavoz de la plataforma ciudadana 'Muévete por Carboneras', que impulsó la moción, José Alférez, agradeció en nombre de los vecinos de la localidad el apoyo de la Corporación municipal así como de todos los partidos políticos de este municipio «en esta lucha contra este proyecto que afecta la salud y los intereses turísticos».

Igualmente resaltó que en ningún momento se está en contra de la industria sino que, por el contrario, lo que se busca un equilibrio entre el desarrollo económico y turístico de la localidad.

Sin réditos políticos

Si bien, en un comunicado emitido por 'Muévete por Carboneras', aseguraron que tras la lectura de la moción, los representantes de la Corporación «se enzarzaron en dimes y diretes» y «no eran capaces de ver el hartazgo de los asistentes», que solamente querían que se aprobase.

A su vez, también quisieron dejar claro que «esta moción es fruto de la decisión de cientos de vecinos de Carboneras que nos alientan. Muévete por Carboneras se la propuso a los miembros del Consistorio en reuniones, dejándoles claro que la moción seria presentada por la figura del alcalde y por la plataforma. Todo lo demás que tuvimos que escuchar está fuera de nuestros intereses, queremos hacer un llamamiento a la responsabilidad de los miembros que forman los distintos partidos que se presentarán a las próximas elecciones, que no se confundan, no vamos a tolerar ningún intento de obtener réditos de este movimiento ciudadano cuyo único objetivo es que no venga el mineral de hierro».

Merece la pena recordar que, tal y como informó este periódico el día 3 de mayo, en la actualidad hay prevista una fase previa, y de prueba, en la que se realizará la carga de mineral de hierro a través de la terminal pública situada en el puerto de Carboneras.

En esta fase se pretenden cargar 100.000 toneladas de mineral procedente de Alquife y esta cantidad se repartirá en tres buques de 30.000 toneladas cada uno. Igualmente hay calculada una estimación de ocho días de trabajo por cada buque, lo que daría un resultado final de 24 días de trabajo en 2019. Si bien, los barcos de carga están previstos para los meses de junio, agosto y septiembre. Además hay prevista la colocación de una pantalla antipolvo de características similares a la del puerto de Almería.

En cuanto a las últimas declaraciones realizadas sobre el tema por las autoridades autonómicas, el presidente de la Autoridad Portuaria de Almería (APA), Jesús Caicedo, apuntó que es necesario buscar un «equilibrio» entre las «reivindicaciones» del municipio de Carboneras y la exportación de mineral de hierro, donde la empresa deberá cumplir con los criterios medioambientales que le exija la Junta de Andalucía.

Por su parte, la delegada territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Almería, Aránzazu Martín, esclareció que desde su Delegación se había otorgado, de momento, una autorización «de emisiones a la atmósfera» e insistió en que «si el proyecto tiene todas las medidas correctoras habidas y por haber, no podemos desautorizar medioambientalmente esa actividad».

La consejera de Agricultura, Carmen Crespo, comentó que habrá que «tener muy en cuenta las peticiones y los deseos» de los vecinos a la hora de adoptar una decisión definitiva.