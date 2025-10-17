Vera acoge el teatro benéfico «La Reina que no quiso reinar» a favor de la Archicofradía de Jesús Nazareno La representación tendrá una duración aproximada de una hora y está abierta a todos los públicos

María Paredes Moya Vera Viernes, 17 de octubre 2025, 18:09

Este viernes, en el Ayuntamiento de Vera, se ha presentado la obra de teatro «La Reina que no quiso reinar», un monólogo teatral interpretado por Francisca María García Carretero, que se representará a beneficio de la Archicofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno de Vera (RANPJN). Al acto han asistido el alcalde de Vera, Alfonso García, el concejal de Cultura, Antonio Soler y el Hermano de la Archicofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno de Vera, Cristóbal Gallardo, así como la propia actriz protagonista, impulsora del proyecto.

La obra, escrita por Jesús Carazo, narra la vida de Juana I de Castilla, más conocida como Juana la Loca, desde una mirada más íntima, humana y reivindicativa. Bajo el título «La Reina que no quiso reinar», la pieza ofrece una reflexión sobre el papel de la mujer en la historia, el poder y el estigma que rodeó a Juana durante siglos. El proyecto cuenta con la autorización expresa del autor.

Francisca María García, actriz aficionada y vecina de Vera, ha explicado que esta obra supone para ella un reto personal y artístico. «He estado siempre ligada a la comedia, y esto es un registro completamente distinto. Es un sueño que llevo dos años trabajando, con pasión, disciplina y mucho respeto por el personaje y la historia», ha declarado. «No se trata de dinero; se trata de cultura, de transmitir, de emocionar... y qué mejor que hacerlo en mi pueblo».

La actriz ha contado con el apoyo de miembros del grupo de teatro de la Hermandad Al Alba Teatro, entre ellos Mari Carmen Morales y Juan Antonio Lorenzo, profesores del IES El Palmeral, quienes la han acompañado en el proceso formativo. También ha recibido asesoramiento especializado en expresión corporal, respiración y puesta en escena, para ofrecer una representación cuidada, emotiva y profesional. Ramón Flores ha sido el director de escenografía.

Desde la Hermandad de Jesús Nazareno, su Hermano Mayor ha agradecido tanto a la artista como al Ayuntamiento el apoyo incondicional al proyecto. El consistorio ha cedido el espacio escénico y ha mostrado su respaldo a iniciativas culturales que, como esta, unen historia, arte, tradición y solidaridad.

La representación tendrá una duración aproximada de una hora y está abierta a todos los públicos. Se desarrollará los días 1 y 2 en el Auditorio Ciudad de Vera con sesiones a las 20 horas. Se trata de una propuesta cultural que une teatro, historia y sensibilidad, con especial interés para centros educativos, amantes de la historia y de la cultura local.

Francisca García concluyó con una emotiva invitación: «Ojalá esta obra llegue a todos, especialmente a las mujeres, a los jóvenes, porque es historia viva. Agradezco profundamente al pueblo de Vera, al Ayuntamiento y a la Hermandad por creer en mí y en este proyecto. Larga vida a la Reina... y larga vida a la cultura».