Vera aprueba unos presupuestos de 28,2 millones tras superar los 20.000 habitantes

El pleno del Ayuntamiento de Vera aprobó ayer los presupuestos municipales para el ejercicio 2026, unas cuentas históricas que ascienden a 28.288.900 euros ... y que marcan un antes y un después en la trayectoria del municipio al ser los primeros elaborados tras la superación oficial de los 20.000 habitantes censados, un hito que sitúa a Vera como ciudad de pleno derecho, con todos los derechos y obligaciones que ello conlleva.

Este presupuesto vertebra la nueva realidad jurídica, administrativa y demográfica de Vera, que se consolida como el octavo municipio de la provincia de Almería en superar los 20.000 habitantes, el municipio con mayor incremento relativo de población y el cuarto en número de viviendas, convirtiéndose en la capital del Levante Almeriense.

Con estas cuentas, el Ayuntamiento afronta la mayoría de edad institucional de la ciudad y su entrada definitiva en el grupo de las grandes ciudades, dotándose de la herramienta fundamental para articular este cambio y preparar a Vera para los retos de futuro, entre ellos, la llegada del AVE.

Los presupuestos de 2026 son los terceros del actual equipo de gobierno del PP y se configuran como los más ambiciosos de la historia del municipio desde el punto de vista de los ingresos ordinarios, que se incrementan en un 4,3 % respecto al ejercicio anterior, lo que supone un aumento cercano a los 600.000 euros.

Cuentas «realistas»

«Se trata de unas cuentas realistas, equilibradas y solidarias, que tienen como objetivo prioritario reforzar la plantilla municipal y el gasto corriente, con el fin de alcanzar la excelencia en la prestación de los servicios públicos y afianzar la calidad de vida de los más de 20.000 vecinos y vecinas de Vera», indicó el Ayuntamiento en un comunicado.

Disponer del personal necesario para impulsar las distintas áreas municipales, tanto las de reciente creación como las ya existentes, «es un factor determinante para garantizar una gestión eficaz y una administración moderna, capaz de responder a las demandas de una ciudad en pleno crecimiento».

Se refuerzan partidas esenciales para el correcto funcionamiento de la ciudad: limpieza de edificios municipales, con un incremento de 100.000 euros, alcanzando un total de 720.000 euros; limpieza viaria y mantenimiento de jardines, con un refuerzo adicional de 100.000 euros; se crea una partida de 100.000 euros específica para el refuerzo de la recogida de enseres e impropios en todo el municipio.

Se destinan 400.000 euros destinados a la creación de un punto limpio en la zona de la playa, una infraestructura clave para la gestión sostenible de residuos. Las playas recibirán 200.000 euros para su mantenimiento y equipamiento y, como novedad destacada, se crea una partida de 72.600 euros para el mantenimiento y gestión del cementerio municipal, dentro de un plan de mejora integral de este espacio.

Vera afronta el futuro con una clara apuesta por el turismo como motor económico, tras haber sido declarada recientemente Municipio Turístico de Andalucía. En este marco, continúa la ejecución del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino, dotado con 2.500.000 euros, que permitirá mejorar los servicios turísticos, el patrimonio y la competitividad del destino.

Asimismo, se mantiene la apuesta por la revalorización del Cerro del Espíritu Santo, con una dotación anual de 225.000 euros, iniciándose en 2026 la construcción del Centro de Interpretación, una infraestructura clave para la divulgación del patrimonio histórico de Vera.

Como novedad, el presupuesto contempla la creación de un nuevo punto de información turística en la Plaza de Toros, el monumento más visitado del municipio, reforzando la red de oficinas turísticas ya existente.

El tejido comercial y hostelero sigue ocupando un lugar central en las políticas municipales. En este sentido, el Ayuntamiento volverá a poner en marcha una nueva campaña de Bonos al Consumo, dotada con 150.000 euros, una iniciativa de gran éxito que ha demostrado su eficacia en la reactivación del comercio local y el fomento del consumo de proximidad. Estas acciones se complementan con campañas de dinamización comercial y formación.

Cultura y tradiciones

Vera se ha consolidado como referente cultural del Levante Almeriense, y el presupuesto de 2026 refuerza esta posición con una firme apuesta por la cultura, el ocio y las tradiciones. El Ayuntamiento seguirá apoyando eventos y celebraciones que forman parte de la identidad local, como el Cine de Invierno, el Belén Monumental, la Semana Santa, el Carnaval, la Feria, las fiestas patronales, el Desfile de Moros y Cristianos y las Navidades Mágicas.

Especial mención merece el Festival de Música 'SuVe Vera', puesto en marcha en 2025 con notable éxito y que ha posicionado a la ciudad como referente musical y cultural a nivel nacional.

Deporte y políticas sociales

El deporte continúa siendo uno de los pilares sociales del municipio. Se mantienen las subvenciones a los clubes deportivos y se impulsan torneos que convierten a Vera en referente provincial. Destaca la inclusión de una partida de 150.000 euros para el cambio de césped del campo de Fútbol 7 de la Ciudad Deportiva.

En el ámbito social, el presupuesto mantiene y refuerza las políticas dirigidas a niños, jóvenes, mayores y colectivos vulnerables, incluyendo ayudas de emergencia, fomento del empleo, becas a jóvenes, programas de reinserción social, asistencia social y políticas de igualdad de género.