Vera cierra la Semana Santa con la subasta de donativos de los vecinos al Resucitado

La Semana Santa de Vera culmina con una acción especialmente particular. Y es que, tras la misa y procesión de Jesús Resucitado, tiene lugar una ... subasta de la que la propia imagen es testigo. No en vano, los productos por los que pujan los presentes son donaciones que los veratenses realizan de manera desinteresada al paso del Señor.

Esta subasta se produjo en el mediodía, siguiendo la tradición, pero el Domingo de Resurrección comenzó sus cultos mucho antes. A las 8.30 horas se realizó el traslado en procesión del Resucitado desde la Ermita de San Ramón a la Ermita de la Patrona. Una vez ahí, se celebró la misa y posterior procesión, que tuvo su punto final en la Glorieta. Es entonces, cuando arranca la subasta de todo tipo de productos donados, aunque principalmente se trata de productos gastronómicos de la zona.

Por la tarde, a las 19.30 horas, la agenda de la Semana Santa veratense finaliza con la una Eucaristía en la iglesia de Nuestra Señora de la Encarnación.

Vera es uno de los municipios almerienses con tradiciones más arraigadas en torno a la Semana de Pasión. Sus orígenes, de hecho, se remontan a los años posteriores a la conquista cristiana, por lo que sus hermandades se consideran históricas. Entre los momentos más singulares se encuentran la Subida de Jesús o el Pregón del Judío, actos únicos de este municipio del Levante almeriense.