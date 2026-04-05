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Subasta del Domingo de Resurrección en Vera. R. I.

Vera cierra la Semana Santa con la subasta de donativos de los vecinos al Resucitado

El Domingo de Resurrección comienza a primera hora del día con el traslado de la imagen hasta la Ermita de la Patrona

A. M.

Almería

Domingo, 5 de abril 2026, 18:37

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La Semana Santa de Vera culmina con una acción especialmente particular. Y es que, tras la misa y procesión de Jesús Resucitado, tiene lugar una ... subasta de la que la propia imagen es testigo. No en vano, los productos por los que pujan los presentes son donaciones que los veratenses realizan de manera desinteresada al paso del Señor.

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