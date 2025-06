Vera conmemora el Día Internacional del Orgullo LGTBI y reivindica «el derecho a ser»

M. T. Vera Viernes, 27 de junio 2025, 15:34 Comenta Compartir

Mañana, 28 de junio, se celebra el Día Internacional del Orgullo LGTBI y el Ayuntamiento de Vera se suma a esta conmemoración junto a la Asociación Vera Diversa mediante la lectura de un manifiesto, la colocación de la bandera multicolor en el balcón del consistorio y la inauguración de la exposición Geométricamente visibles, del artista Fernando Cancho, que desde hoy se podrá visitar en la Sala Íñigo de Guevara.

Con estas acciones, Vera reafirma su posicionamiento como uno de los principales destinos LGTBI del país. Tal como ha señalado el alcalde, Alfonso García, «el trabajo de apoyo y visibilización del colectivo no se limita únicamente al Día Internacional del Orgullo, sino que se extiende a lo largo de todo el año, con actuaciones continuadas».

Cabe recordar que Vera tuvo un papel protagonista en la pasada edición de FITUR, participando activamente en el espacio FITUR GAY. Allí se presentaron los principales atractivos del municipio, haciendo hincapié en sus espacios, eventos y experiencias gay friendly más destacados.

El alcalde también ha recordado las diversas campañas de promoción del destino, como su aparición en la revista sectorial SIX. «Vera es un destino acogedor y diverso, el lugar ideal para celebrar la diversidad y la alegría de vivir», ha subrayado García. «Ofrecemos una combinación perfecta de propuestas: exquisita gastronomía, un valioso patrimonio histórico y natural, una de las zonas naturistas más importantes de Europa, eventos culturales de primer nivel, actividades deportivas y un clima privilegiado que permite disfrutar de nuestras playas todo el año».

García ha añadido que «la hospitalidad y diversidad del municipio se reflejan en una amplia oferta de alojamientos, restaurantes, bares, discotecas y locales inclusivos, posicionando a Vera como un destino de referencia para el colectivo LGTBIQ+ y para quienes buscan experiencias únicas».

También ha destacado la importancia del Desfile del Orgullo de Vera, que se ha consolidado como un emblema de respeto y celebración en el panorama nacional. El acto central de esta celebración tendrá lugar el próximo 12 de julio, dentro de una semana repleta de actividades como conciertos, exposiciones, concursos y eventos deportivos.

Por su parte, el presidente de la Asociación Vera Diversa, Ángel Oller, ha leído un manifiesto en el que se ha reivindicado la necesidad de seguir avanzando en derechos y en la visibilidad de la diversidad sexual y de género. «Cada año celebramos el Orgullo en esta fecha porque es necesario recordar que aún existen personas en el mundo que son perseguidas, agredidas o incluso asesinadas por amar a alguien de su mismo sexo o por no encajar en los roles de género impuestos», ha expresado.

El manifiesto también alertaba sobre la preocupante situación actual: en 2025 se han duplicado las agresiones a personas LGTBI en España respecto al año anterior; en Hungría se han prohibido las manifestaciones del Orgullo; y todavía hay 67 países donde la homosexualidad está penalizada, 9 de ellos con la pena de muerte.

«Estos son solo algunos ejemplos de cómo nuestros derechos fundamentales —el derecho a existir, a expresarnos libremente y a no ser discriminados— siguen siendo vulnerados. Por eso el Día del Orgullo sigue siendo tan necesario: para visibilizarnos, para mostrarnos fuertes y para ser la voz de quienes no pueden alzarla o aún no se atreven», ha afirmado Oller.

Desde Vera Diversa han sido contundentes: «Hoy no estamos aquí solo para celebrar; estamos aquí para exigir nuestros derechos básicos como ciudadanos. No pedimos más que nadie, simplemente el derecho a ser, a existir y a vivir con libertad. Por la visibilidad trans, por el derecho a no ser agredidos ni insultados por nuestra orientación o identidad, exigimos respeto».

La asociación ha querido finalizar recordando la lucha histórica del colectivo, honrando a quienes han abierto camino, y reafirmando su compromiso con un mundo donde todas las personas puedan vivir con orgullo, sin miedo ni discriminación.

