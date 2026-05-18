Vera se consolida como la capital del 'Cross Training' en la provincia al albergar el «Vera Summer Showdown»

La costa del levante almeriense se prepara para revivir una de las citas más espectaculares y multitudinarias del calendario sociodeportivo de la provincia. El municipio ... de Vera volverá a transformarse de manera oficial en el epicentro absoluto del entrenamiento funcional con la celebración, por tercer año consecutivo, del denominado «Vera Summer Showdown». Esta competición, que ha logrado escalar posiciones hasta situarse como uno de los eventos de Cross Training más destacados y esperados en toda Almería, promete congregar a una enorme masa de aficionados y curiosos atraídos por la espectacularidad de unos ejercicios que desafían de forma extrema los límites físicos del cuerpo humano.

La expectación de cara a la presente edición es máxima debido al rotundo éxito organizativo y de público que se cosechó durante los dos años precedentes. Las arenas veratenses han servido de escenario ideal para consolidar una marca deportiva que ya se considera una parada obligatoria y una fecha marcada en rojo para las comunidades de atletas de alta intensidad. La presentación oficial del cartel del campeonato ha tenido lugar esta mañana en dependencias municipales, contando con la participación del concejal de Deportes del Ayuntamiento de Vera, Antonio Soler, y del nutricionista y principal promotor de la prueba, Pedro Torrente, quien ejerce la dirección del evento al frente de la firma Nutribox Torrente.

Desde la perspectiva de la gestión local, los responsables municipales han mostrado su enorme satisfacción por dar continuidad a un proyecto que genera un impacto directo muy positivo en la comarca. El torneo de entrenamiento funcional de alta intensidad se desarrollará de forma íntegra a lo largo de un intenso fin de semana, arrancando las actividades desde la mañana del sábado día 23 de mayo y prolongándose de manera ininterrumpida hasta la tarde del domingo 24 de mayo. El centro logístico y de operaciones de todas las pruebas de resistencia se ubicará estratégicamente en la emblemática Plaza de la Pérgola, un enclave privilegiado situado en pleno corazón de Vera Playa.

El volumen de participación para las jornadas del certamen constata la proyección nacional de la marca, alcanzando un censo de más de quinientos atletas inscritos formalmente en las distintas modalidades de competición. Los deportistas que saltarán a la arena no solo procederán de los distintos clubes y centros de entrenamiento de la propia provincia de Almería, sino que la convocatoria ha logrado seducir a competidores llegados desde provincias vecinas como Granada, Jaén, Murcia y Alicante. Este flujo masivo de deportistas de élite y de nivel amateur garantiza un ambiente competitivo de primer nivel y un gran espectáculo visual para todos aquellos que decidan acercarse a la costa a presenciar los ejercicios.

Una de las principales novedades de este año, que añade un extra de competitividad y nivel técnico al campeonato, radica en la esperada incorporación de la categoría de carácter Individual. A diferencia de otros formatos tradicionales de competición por equipos, los participantes adscritos a este nuevo cuadro individual han tenido que superar previamente una exigente fase de eliminatorias y clasificatorios a distancia para poder ganarse el derecho a estar presentes de forma física y presencial sobre el terreno de juego veratense, asegurando así que el público asistente disfrute de las mejores destrezas de la disciplina.

El director del evento, Pedro Torrente, ha querido poner el foco en las extraordinarias condiciones logísticas y geográficas que brinda el litoral veratense para la práctica de este tipo de competiciones de resistencia cardiovascular. La organización ha vuelto a colgar el cartel de no hay billetes al completarse la totalidad de las plazas de inscripción ofertadas en un tiempo récord. Las singulares características del entorno costero permitirán a los jueces de la prueba utilizar de forma polivalente tanto la propia línea de playa como el paseo marítimo para el diseño y desarrollo de los distintos ejercicios de fuerza, transformando el espacio público en una auténtica fiesta del deporte al aire libre para los vecinos y los turistas.

Asimismo, la dirección de la prueba ha querido agradecer públicamente el férreo apoyo institucional que ha brindado la corporación municipal de Vera, y de forma muy específica el personal técnico adjunto a la Concejalía de Deportes. Este compromiso de colaboración bidireccional ha facilitado al máximo las complejas labores de montaje, seguridad y avituallamiento que requiere una cita deportiva que mueve a centenares de personas de forma simultánea. Desde la organización confían en que las condiciones climatológicas y el inmejorable escenario de las playas veratenses configuren una experiencia inolvidable que deje huella en la memoria de los atletas y de los acompañantes.

El impacto económico y la proyección turística exterior de la marca se perfilan como los grandes objetivos estratégicos perseguidos por el consistorio con este tipo de patrocinios deportivos de gran formato. El binomio que combina turismo y deporte se ha revelado como una herramienta fundamental para desestacionalizar las visitas a la costa, logrando dinamizar de forma directa la actividad de los comercios locales, el sector hotelero y la rica gastronomía de la zona. Con las miras puestas en el futuro y ante el hecho de que muchos atletas se han quedado fuera del listado oficial por la limitación de plazas, el edil veratense ha adelantado que ya se está planificando una ampliación de aforo para las próximas ediciones, con la firme intención de seguir potenciando el crecimiento social, saludable y deportivo en Vera.