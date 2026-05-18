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Vera se consolida como la capital del 'Cross Training' en la provincia al albergar el «Vera Summer Showdown»

La Plaza de la Pérgola de Vera Playa reunirá a más de quinientos atletas procedentes de todo el panorama nacional en una cita que fusiona el éxito turístico con el deportivo

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Antonio Soler, concejal de Deportes y Cultura junto Pedro Torrente de Nutribox Torrente organizador del Summer Showdown Vera.
Antonio Soler, concejal de Deportes y Cultura junto Pedro Torrente de Nutribox Torrente organizador del Summer Showdown Vera. (R. I.)

Marcos Tárraga

Vera

La costa del levante almeriense se prepara para revivir una de las citas más espectaculares y multitudinarias del calendario sociodeportivo de la provincia. El municipio ... de Vera volverá a transformarse de manera oficial en el epicentro absoluto del entrenamiento funcional con la celebración, por tercer año consecutivo, del denominado «Vera Summer Showdown». Esta competición, que ha logrado escalar posiciones hasta situarse como uno de los eventos de Cross Training más destacados y esperados en toda Almería, promete congregar a una enorme masa de aficionados y curiosos atraídos por la espectacularidad de unos ejercicios que desafían de forma extrema los límites físicos del cuerpo humano.

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Vera se consolida como la capital del 'Cross Training' en la provincia al albergar el «Vera Summer Showdown»

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