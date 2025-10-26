Vera se convierte en la capital andaluza de los Moros y Cristianos El III Encuentro Andaluz de Moros y Cristianos a aglutinado a asociaciones de cuatro provincias de la región durante el fin de semana

Marcos Tárraga Almería Domingo, 26 de octubre 2025, 17:52 Comenta Compartir

Vera se ha convertido este fin de semana en capital regional del III Encuentro Andaluz de Moros y Cristianos, que pone en valor esta manifestación cultural y festiva de gran arraigo en la comunidad.

El acto inaugural, celebrado en el Auditorio Ciudad de Vera, reunió la tarde-noche del viernes a autoridades, representantes de asociaciones de toda la comunidad autónoma y amantes de las tradiciones populares.

La ceremonia comenzó con la bienvenida de Juan José Guisado Peciña, presidente de la Asociación Cultural Moros y Cristianos de Vera, seguida de la presentación del Encuentro a cargo de Juan Francisco Torregrosa Martínez, presidente de la Asociación de Moros y Cristianos de Andalucía (AMyCA) y alcalde de Benamaurel.

La inauguración oficial corrió a cargo del alcalde de Vera, Alfonso García Ramos, que dio la bienvenida a todos los participantes con un emotivo discurso en el que destacó la importancia de la unión, la convivencia y la hermandad entre los pueblos andaluces en torno a sus tradiciones.

«Más de veinte municipios andaluces nos acompañan en esta cita tan especial, un encuentro que convierte a Vera en la capital de la fiesta de Moros y Cristianos en Andalucía. Este evento es una ocasión única para celebrar lo que nos une: nuestro amor por la historia, nuestras tradiciones y el espíritu festivo que identifica a nuestros pueblos», señaló el alcalde.

Durante el acto, se celebró también la mesa redonda titulada 'El potencial turístico de las Fiestas de Moros y Cristianos en Andalucía', moderada por Miguel Ángel Martínez Pozo (asesor cultural de la UNDEF) y Pedro López Soler (secretario y asesor cultural de la Asociación Moros y Cristianos de Vera).

También participaron Juan Francisco Torregrosa Martínez, presidente de AMYCA y alcalde de Benamaurel; Manuel Joyanes, presidente de la Asociación de Moros y Cristianos de Carchalejo (Jaén); Mamen Fernández, alcaldesa pedánea de Benamahoma (Grazalema, Cádiz); y Carolina Pérez Gallardo, concejala de Promoción de la Ciudad de Vera.

El encuentro continuó con la entrega de obsequios institucionales, la foto de familia de autoridades y ponentes y la proyección de un vídeo recopilatorio con imágenes de las Fiestas de Moros y Cristianos de los distintos municipios participantes.

Participaron, asimismo, asociaciones procedentes de las provincias de Cádiz (Benamahoma-Grazalema), Jaén (Carchelejo y Bélmez de Moraleda), Granada (Cherín, Vélez de Benaudalla, Béznar, Montejícar, Campotéjar, Iznalloz, Zújar y Benamaurel) y Almería (El Higueral-Tíjola, Senés, Gérgal, Alcudia de Monteagud y el municipio invitado de Bédar).

El programa continuó el sábado con la asamblea general de la Asociación de Moros y Cristianos de Andalucía (AMyCA), en el Auditorio Ciudad de Vera, así como con las representaciones festeras de los municipios participantes en el Recinto Ferial El Palmeral, acompañadas de una gran paella popular y un pasacalles con las distintas agrupaciones. La jornada finalizó con una fiesta y actuación musical abierta al público.

Ya, este domingo, se ha llevado a cabo una visita guiada al Enclave Arqueológico de Bayra, en el Cerro del Espíritu Santo, seguida de una exposición de Moros y Cristianos de Vera y la clausura oficial del encuentro en el Recinto Ferial El Palmeral.

Encuentro de unión, cultura y tradición

El III Encuentro Andaluz de Moros y Cristianos refuerza el papel de Vera como referente festero y cultural en Andalucía, promoviendo el conocimiento, la difusión y la protección de unas fiestas que forman parte esencial del patrimonio histórico y social de la región.

El Ayuntamiento de Vera y la Asociación de Moros y Cristianos de la localidad han agradecido la implicación de todos los municipios, asociaciones y voluntarios que han hecho posible este evento, destacando el espíritu de hermandad, respeto y amor por la historia compartida que ha caracterizado esta edición.