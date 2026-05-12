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Vera se convierte en el epicentro de la arqueología medieval con la inauguración del III Congreso Internacional Bayra

Expertos de universidades europeas y magrebíes se citan en la Casa Orozco del 13 al 15 de mayo para desgranar el urbanismo andalusí y debatir sobre el futuro digital del patrimonio histórico

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Yacimiento veratense de Bayra.
Yacimiento veratense de Bayra. (R. I.)

Marcos Tárraga

Vera

El municipio de Vera se prepara para vivir una de sus citas científicas más ambiciosas con el arranque, mañana miércoles 13 de mayo, de la ... tercera edición del Congreso Internacional de Arqueología Bayra. Este encuentro, que se ha consolidado en tiempo récord como un referente ineludible para el estudio del pasado medieval, convertirá al edificio municipal Casa Orozco en un hervidero de conocimiento hasta el próximo viernes. Bajo el sugerente título «Vivir en al-Ándalus: urbanismo, vivienda y cultura material», el congreso reunirá a investigadores, arqueólogos y especialistas de primer nivel procedentes de universidades y centros de investigación tanto de la geografía española como del ámbito internacional, reforzando el papel de Vera como motor de la divulgación histórica en el sureste peninsular.

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