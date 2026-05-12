Vera se convierte en el epicentro de la arqueología medieval con la inauguración del III Congreso Internacional Bayra

El municipio de Vera se prepara para vivir una de sus citas científicas más ambiciosas con el arranque, mañana miércoles 13 de mayo, de la ... tercera edición del Congreso Internacional de Arqueología Bayra. Este encuentro, que se ha consolidado en tiempo récord como un referente ineludible para el estudio del pasado medieval, convertirá al edificio municipal Casa Orozco en un hervidero de conocimiento hasta el próximo viernes. Bajo el sugerente título «Vivir en al-Ándalus: urbanismo, vivienda y cultura material», el congreso reunirá a investigadores, arqueólogos y especialistas de primer nivel procedentes de universidades y centros de investigación tanto de la geografía española como del ámbito internacional, reforzando el papel de Vera como motor de la divulgación histórica en el sureste peninsular.

La organización de este evento es fruto de una estrecha colaboración entre el Ayuntamiento de Vera y la Universidad de Granada, a través del Grupo de Investigación PRINMA (Producción, Intercambio, Narrativas y Materialidad). La cita cuenta, además, con el respaldo estratégico del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), mediante el proyecto CITPAM. Esta sinergia institucional subraya la relevancia de un programa que no solo se limita al análisis académico, sino que busca conectar la ciencia con la sociedad a través de la tecnología y la difusión del patrimonio arqueológico medieval, un campo en el que Vera ha demostrado un compromiso excepcional en los últimos años.

La programación científica dará comienzo a primera hora de mañana con la inauguración oficial, dando paso a una jornada inaugural de gran densidad intelectual. El foco estará puesto en la arquitectura doméstica y la configuración de los espacios urbanos y rurales en el contexto andalusí y del norte de África. La calidad de las ponencias queda garantizada por la participación de ponentes vinculados a instituciones de prestigio como la Université de Nantes, la Escuela de Estudios Árabes del CSIC, el CIHAM de Lyon, la Université Chouaib Doukkali de Marruecos o la Universidade Nova de Lisboa. Este crisol de perspectivas académicas permitirá a los asistentes profundizar en cómo se estructuraban las viviendas y cómo la cultura material reflejaba la vida cotidiana de las poblaciones que habitaron estos territorios hace siglos.

El jueves 14 de mayo, el congreso abandonará temporalmente la teoría para trasladarse al terreno con una visita guiada al emblemático yacimiento de Bayra, dirigida por el grupo de investigación de la Universidad de Granada. Esta inmersión arqueológica servirá para contextualizar las ponencias de la jornada, que se centrarán en casos de estudio específicos como Mojácar la Vieja, los enclaves de Los Guájares o el propio Barrio Andalusí de Almería. La jornada se completará con una sesión de pósteres científicos, un espacio diseñado para que jóvenes investigadores presenten sus hallazgos más recientes, fomentando el intercambio de ideas y la creación de redes de colaboración entre los distintos equipos nacionales e internacionales que se dan cita en el municipio.

El broche final del congreso llegará el viernes 15 de mayo con una jornada monográfica de especial interés para los gestores públicos y especialistas en nuevas tecnologías. Bajo el epígrafe «Horizontes de Gestión», se abordarán los desafíos que plantea la era digital para el patrimonio histórico. A través de diversas mesas de trabajo, los expertos debatirán sobre la digitalización de colecciones museográficas, el uso de narrativas digitales para la educación patrimonial y las técnicas de reconstrucción virtual. Asimismo, se analizarán los planes directores como herramientas clave para el desarrollo local y las vías de financiación disponibles, como el programa del 2% Cultural, fundamentales para garantizar que los restos del pasado sigan siendo activos de futuro para los municipios.

Con la clausura prevista para la tarde del viernes a cargo de las autoridades municipales, el III Congreso Internacional de Arqueología Bayra se reafirma como una cita de excelencia que trasciende el ámbito local. Vera no solo recupera su historia a través de las excavaciones en su cerro del Espíritu Santo, sino que proyecta ese conocimiento a nivel global, atrayendo talento y generando un debate necesario sobre la conservación del legado andalusí. Esta apuesta por la investigación rigurosa y la innovación digital posiciona al municipio como un espacio ejemplar en la puesta en valor de su herencia cultural, demostrando que el estudio del pasado es una herramienta indispensable para comprender y construir la identidad de una sociedad moderna.