Vera se convierte en el epicentro de la investigación andalusí con la apertura del III Congreso Internacional de Arqueología Bayra

El municipio de Vera ha inaugurado oficialmente el III Congreso Internacional de Arqueología Bayra, una cita científica de primer nivel que sitúa a la localidad ... en el foco del debate académico internacional sobre el patrimonio histórico. Durante tres intensas jornadas, del 13 al 15 de mayo de 2026, el edificio de Casa Orozco se transformará en el punto de encuentro ineludible para investigadores, arqueólogos y especialistas dedicados al estudio, conservación y divulgación de la herencia medieval. Esta tercera edición, organizada por el Ayuntamiento de Vera en estrecha colaboración con la Universidad de Granada y el Grupo de Investigación Producción, Intercambio y Materialidad PRINMA, cuenta además con el respaldo institucional del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT).

Bajo el sugerente epígrafe 'Vivir en al-Ándalus: urbanismo, vivienda y cultura material', el congreso propone una inmersión profunda en la cotidianidad y la configuración de los espacios habitados durante el periodo andalusí. La jornada inaugural ha contado con la presencia de Carolina Pérez, primera teniente de alcalde y concejal de Promoción de la Ciudad y Parque Arqueológico Bayra; María José Herrada, diputada de Turismo; y Alberto García, investigador del grupo PRINMA, quienes han desgranado los objetivos de este encuentro. Para los responsables municipales, este evento no es solo una reunión académica, sino un pilar fundamental en la estrategia de investigación y puesta en valor del yacimiento de Bayra, considerado uno de los grandes activos culturales e identitarios de Vera y una pieza maestra en su proyección turística actual.

La relevancia territorial del congreso ha sido subrayada por la diputada de Turismo, María José Herrada, quien ha puesto de manifiesto la importancia de estas iniciativas para profundizar en el legado cultural de la provincia de Almería. Herrada ha definido a Vera como un enclave destacado dentro del mosaico histórico provincial, con una trayectoria que se extiende desde la prehistoria hasta nuestros días. Según la diputada, la investigación y la conservación del patrimonio son herramientas esenciales no solo para comprender la identidad local, sino para enriquecer la experiencia de quienes visitan la región, fomentando un turismo de calidad basado en el intercambio académico y la riqueza cultural.

El carácter internacional de la cita se ha hecho patente desde las primeras ponencias de esta mañana, que han contado con la participación de expertos procedentes de prestigiosas instituciones de España, Francia, Portugal y Marruecos. Entre los centros de investigación representados destacan la Université de Nantes, la Universidad de Valencia, la Escuela de Estudios Árabes del CSIC, la Universidad Autónoma de Madrid y la Universidad de Granada. Asimismo, la presencia de investigadores de la Universidad Autónoma de Barcelona, el CIHAM de Lyon, la Université Chouaib Doukkali y la Universidade Nova de Lisboa garantiza una pluralidad de perspectivas científicas sobre el estudio de la vivienda y la cultura material en el Mediterráneo occidental.

La programación para la tarde de hoy miércoles se centrará en los espacios domésticos andalusíes, analizando cómo la estructura de la vivienda reflejaba las dinámicas sociales de la época. Para la jornada de mañana jueves, el congreso abandonará temporalmente las salas de conferencias para realizar una visita técnica al yacimiento arqueológico de Bayra, donde los congresistas podrán conocer de primera mano los trabajos de excavación y los hallazgos más recientes antes de retomar las sesiones de trabajo vespertinas. Esta combinación de teoría y práctica sobre el terreno es uno de los sellos distintivos de un congreso que busca conectar el rigor científico con la realidad física de los vestigios arqueológicos.

Finalmente, el encuentro concluirá el viernes con un bloque dedicado a los desafíos contemporáneos que afronta la disciplina. Los especialistas debatirán sobre los retos actuales de la gestión patrimonial, buscando fórmulas eficientes de financiación y explorando el potencial de la innovación digital aplicada a la arqueología. Con esta clausura, el III Congreso Internacional de Arqueología Bayra pretende sentar las bases de futuro para la protección del patrimonio histórico, asegurando que el conocimiento generado en estas salas se traduzca en una mejor conservación y una divulgación más atractiva y accesible para la sociedad general.