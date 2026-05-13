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Vera se convierte en el epicentro de la investigación andalusí con la apertura del III Congreso Internacional de Arqueología Bayra

Expertos de España, Francia, Portugal y Marruecos se dan cita en la Casa Orozco para desgranar las claves del urbanismo y la vida doméstica en al-Ándalus hasta el próximo 15 de mayo

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María José Herrada, durante su intervención.
María José Herrada, durante su intervención. (R. I.)

María Paredes Moya

Almería

El municipio de Vera ha inaugurado oficialmente el III Congreso Internacional de Arqueología Bayra, una cita científica de primer nivel que sitúa a la localidad ... en el foco del debate académico internacional sobre el patrimonio histórico. Durante tres intensas jornadas, del 13 al 15 de mayo de 2026, el edificio de Casa Orozco se transformará en el punto de encuentro ineludible para investigadores, arqueólogos y especialistas dedicados al estudio, conservación y divulgación de la herencia medieval. Esta tercera edición, organizada por el Ayuntamiento de Vera en estrecha colaboración con la Universidad de Granada y el Grupo de Investigación Producción, Intercambio y Materialidad PRINMA, cuenta además con el respaldo institucional del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT).

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Vera se convierte en el epicentro de la investigación andalusí con la apertura del III Congreso Internacional de Arqueología Bayra

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