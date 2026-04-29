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Vera, Cuevas y Mazarrón, hermanados por su pasado minero común

Concluye el proceso iniciado en 2024 que reconoce el éxodo de vecinos de estos dos municipios almerienses a la Región de Murcia dada la prosperidad económica que originó esta actividad

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Representantes públicos y chefs de los tres municipios hermanados.
Representantes públicos y chefs de los tres municipios hermanados.

Marcos Tárraga

Almería

Vera y Cuevas del Almanzora, en la provincia de Almería, y Mazarrón, en la Región de Murcia, ya son municipios hermanos. Su pasado minero común ... les ha unido y la localidad veratense ha culminado el hermanamiento con el tercer y último acto institucional del proceso iniciado en 2024 al objeto de reforzar los lazos históricos, culturales y sociales entre estas localidades.

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