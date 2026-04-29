Vera, Cuevas y Mazarrón, hermanados por su pasado minero común

Vera y Cuevas del Almanzora, en la provincia de Almería, y Mazarrón, en la Región de Murcia, ya son municipios hermanos. Su pasado minero común ... les ha unido y la localidad veratense ha culminado el hermanamiento con el tercer y último acto institucional del proceso iniciado en 2024 al objeto de reforzar los lazos históricos, culturales y sociales entre estas localidades.

La minería desarrollada en el siglo XIX fue la que propició el desplazamiento de numerosos vecinos de Vera y Cuevas del Almanzora hacia Mazarrón, generando un intercambio de conocimiento, esfuerzo y vida que hoy sigue formando parte de la identidad compartida de estos territorios.

Así ha quedado expuesto en la última jornada de hermanamiento celebrada en Vera, que comenzó con la recepción institucional en el Ayuntamiento, donde el alcalde, Alfonso García Ramos, dio la bienvenida a los alcaldes de Cuevas del Almanzora, Antonio Fernández Liria, y de Mazarrón, Ginés Campillo Méndez, junto a miembros de sus corporaciones municipales, cronistas, archiveros y representantes institucionales. Durante este acto, los regidores firmaron en el libro de honor y se procedió al intercambio de detalles institucionales.

El acto central se celebró, no obstante, en el edificio municipal Casa Orozco, antiguo palacete vinculado al desarrollo minero del Levante almeriense y hoy convertido en un espacio de referencia para la innovación y el emprendimiento.

El alcalde de Vera destacó que este encuentro supone «el reconocimiento de una historia común forjada por generaciones de hombres y mujeres que, con su trabajo, unieron el destino de nuestros pueblos», y mostró su satisfacción por un proyecto que «estrecha lazos entre Cuevas del Almanzora, Mazarrón y Vera a través de la minería y la gastronomía».

También se puso en valor el papel histórico de Vera como centro neurálgico administrativo en el siglo XIX, así como la relevancia de su Escuela de Capataces de Minas y la actividad de fundición desarrollada en el municipio.

Uno de los momentos centrales fue la presentación del recetario 'Sabores de un pasado minero común', elaborado con la colaboración de la Diputación de Almería. La publicación recoge, no en vano, recetas tradicionales de cada municipio, reinterpretadas por chefs de las tres localidades para poner en valor la identidad culinaria compartida y el uso de productos de proximidad.

Durante su intervención, el alcalde de Mazarrón señaló que «este hermanamiento es mucho más que un acto institucional; hoy cerramos este camino con orgullo, mirando al pasado para entender quiénes somos y al futuro con nuevas oportunidades de colaboración».

El alcalde de Cuevas del Almanzora, por su parte, subrayó que «la cocina es un lenguaje universal que no necesita traducción, y este recetario refleja una vecindad que se forjó en la dureza de la mina y que hoy se expresa a través de la gastronomía».

La diputada provincial Esther Álvarez valoró finalmente que «esta jornada permite poner en valor un legado compartido vinculado a la historia minera, presente en las tradiciones y la gastronomía de estos municipios, favoreciendo además el contacto entre territorios con elementos comunes».

El acto concluyó con la entrega simbólica de ejemplares del recetario a los municipios participantes y una degustación de las elaboraciones que incluye la publicación. Todo ello, en un ambiente de convivencia entre autoridades, chefs y asistentes en un encuentro en el que Vera ha puesto el broche final a un proceso de hermanamiento que refuerza la cooperación institucional y consolida una relación basada en una historia común que sigue viva en la identidad, las tradiciones y la gastronomía de estos tres municipios.