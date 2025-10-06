Vera, elegida sede del III Encuentro Andaluz de Moros y Cristianos de 2025

Marcos Tárraga Vera Lunes, 6 de octubre 2025, 14:36 Comenta Compartir

La localidad de Vera ha sido elegida como sede del III Encuentro Andaluz de Moros y Cristianos, un acontecimiento cultural y festivo de gran relevancia que se celebrará los días 24, 25 y 26 de octubre de 2025. La designación, anunciada por la Asociación de Moros y Cristianos de Andalucía (Amyca), supone un reconocimiento y un honor tanto para el municipio veratense como para la Asociación de Moros y Cristianos de Vera, anfitriona de esta edición.

Este evento, que reunirá a municipios festeros de las provincias de Cádiz, Granada, Málaga, Jaén y Almería, convertirá a Vera en epicentro andaluz de una de las celebraciones más emblemáticas del calendario cultural: las Fiestas de Moros y Cristianos, que cada año llenan de historia, música y color a decenas de localidades del sur peninsular.

Un fin de semana de historia, tradición y convivencia

Durante tres jornadas, Vera abrirá sus puertas a asociaciones, participantes y visitantes que podrán disfrutar de un completo programa de actividades en torno a la fiesta, con el Recinto Ferial El Palmeral como principal escenario.

El viernes 24 de octubre tendrá lugar la inauguración oficial del encuentro, seguida de una mesa redonda dedicada al potencial turístico de las fiestas de Moros y Cristianos, en la que se analizará cómo estas celebraciones contribuyen a la promoción cultural y económica de las localidades que las mantienen vivas. La jornada culminará con una fiesta con DJ en El Palmeral, que servirá como punto de encuentro para todos los asistentes.

El sábado 25 de octubre se celebrará la Asamblea de la Asociación Andaluza de Moros y Cristianos, a la que seguirán representaciones festivas, un vistoso pasacalles por la ciudad y una paella popular abierta al público. La música en directo pondrá el broche a un día en el que la cultura popular y la convivencia serán protagonistas absolutos.

Por último, el domingo 26 de octubre, los asistentes podrán disfrutar de una visita guiada al enclave arqueológico de Bayra, un recorrido por la historia de la Vera más antigua, además de una exposición y el acto de clausura oficial del encuentro.

Orgullo para Vera y su asociación local

Para la Asociación de Moros y Cristianos de Vera, que desde hace años trabaja en la recuperación y promoción de estas fiestas, la elección de la ciudad como sede del III Encuentro Andaluz supone un verdadero espaldarazo a su labor. «Es un honor que nuestra ciudad haya sido seleccionada como anfitriona de un evento de tal magnitud, que además nos permitirá mostrar cómo vivimos en Vera nuestras fiestas, al tiempo que conocemos de cerca la tradición de otros municipios andaluces», han señalado representantes de la asociación.

La elección también supone un motivo de orgullo para el conjunto de los veratenses, que verán cómo su ciudad se convierte durante un fin de semana en un referente festivo y cultural en Andalucía.

Una cita marcada en el calendario

El III Encuentro Andaluz de Moros y Cristianos Vera 2025 será mucho más que un evento lúdico: será una oportunidad para compartir experiencias, reforzar lazos entre asociaciones, potenciar el turismo cultural y reivindicar unas fiestas que forman parte esencial de la identidad de muchos pueblos andaluces.

Con un programa repleto de actividades, la cita promete convertir a Vera en un gran escenario de convivencia, historia y tradición, atrayendo a participantes y visitantes de toda la comunidad autónoma.

