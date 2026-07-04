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Vera muestra sus virtudes en Madrid y se refuerza como destino turístico LGTBIQ+

El municipio recibe la Placa de la Red Española de Destinos por la Diversidad y promociona el Orgullo Vera Playa 2026

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Imagen de archivo del Orgullo.

Marcos Tárraga

Almería

El Ayuntamiento de Vera participó el pasado lunes en Madrid en el evento 'Almería, Destinos donde sentirte tú', celebrado en el Hotel Akeah Gran Vía, ... una acción de promoción turística que ha reunido a representantes institucionales, profesionales del sector, medios de comunicación especializados, creadores de contenido, artistas y referentes del colectivo LGTBIQ+, convirtiéndose en un importante escaparate para proyectar la imagen de la provincia y de sus municipios como destinos abiertos, diversos e inclusivos.

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Vera muestra sus virtudes en Madrid y se refuerza como destino turístico LGTBIQ+

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