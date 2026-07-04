Vera muestra sus virtudes en Madrid y se refuerza como destino turístico LGTBIQ+

El Ayuntamiento de Vera participó el pasado lunes en Madrid en el evento 'Almería, Destinos donde sentirte tú', celebrado en el Hotel Akeah Gran Vía, ... una acción de promoción turística que ha reunido a representantes institucionales, profesionales del sector, medios de comunicación especializados, creadores de contenido, artistas y referentes del colectivo LGTBIQ+, convirtiéndose en un importante escaparate para proyectar la imagen de la provincia y de sus municipios como destinos abiertos, diversos e inclusivos.

El acto, presentado por Javier Carrillo, responsable de Viajes El Corte Inglés, y por la comunicadora Mar Segura, reconocida por su compromiso y apoyo al colectivo LGTBIQ+, giró en torno al lema 'Destinos donde sentirte tú', poniendo en valor aquellos municipios que apuestan por un turismo basado en la libertad, la diversidad y la igualdad.

Durante el encuentro, el alcalde de Vera, Alfonso García Ramos, recogió la Placa de la Red Española de Destinos por la Diversidad (REDD), un reconocimiento que distingue el compromiso del municipio con un modelo turístico basado en la inclusión, la igualdad, la convivencia y la creación de espacios seguros y acogedores para todas las personas.

La incorporación de Vera a la Red Española de Destinos por la Diversidad supone un importante impulso para la estrategia turística del municipio, permitiéndole integrarse en una red nacional que promueve la innovación, la formación especializada, la promoción conjunta y el intercambio de buenas prácticas entre destinos comprometidos con un turismo más inclusivo, sostenible y competitivo.

La participación en este encuentro ha servido además para promocionar la amplia oferta turística de Vera y presentar el Orgullo Vera Playa 2026, cuyo gran desfile tendrá lugar el próximo 11 de julio como broche final a una completa programación de actividades organizada en colaboración con la Asociación VeraDiversa. Un evento que se ha consolidado como una de las grandes citas del verano en el municipio y como un importante reclamo para visitantes procedentes de diferentes puntos de España.

El alcalde de Vera, Alfonso García Ramos, destacó que «este reconocimiento supone un paso más en la estrategia de promoción turística que venimos desarrollando para seguir posicionando Vera como un destino moderno, abierto y de calidad. Formar parte de la Red Española de Destinos por la Diversidad nos permite ampliar nuestra proyección, compartir experiencias con otros destinos y seguir avanzando hacia un modelo turístico cada vez más competitivo e inclusivo».

Asimismo, el regidor señaló que «Vera es un municipio que acoge a todas las personas con los brazos abiertos. Queremos que quienes nos visitan encuentren un destino donde disfrutar con libertad, seguridad y respeto, y que esta forma de entender el turismo contribuya también a generar nuevas oportunidades para nuestro comercio, nuestra hostelería y el conjunto de la economía local».

El evento contó además con el desfile del diseñador José Perea, que presentó una colección exclusiva, así como con una rifa solidaria cuyos fondos, gracias al acuerdo alcanzado entre la organización, la Asociación VeraDiversa y el propio diseñador, se destinarán finalmente a apoyar a asociaciones que trabajan con las personas afectadas por el reciente terremoto en Venezuela. La jornada concluyó con una actuación de Bárbara Rey, que puso el broche final a un encuentro marcado por la promoción de la diversidad, la convivencia y la solidaridad.