Vera se prepara para su gran desfile de Moros y Cristianos

El Cine Teatro Municipal Regio acogió este lunes la gala de presentación de la XIII edición de Moros y Cristianos de Vera, una cita que ... reunió a representantes institucionales, festeros y vecinos en torno a uno de los eventos más esperados del calendario local.

El acto contó con la participación del alcalde de Vera, Alfonso García Ramos; la vicepresidenta y diputada de Cultura, Cine e Identidad Almeriense de la Diputación Provincial de Almería, Almudena Morales; representantes de la Asociación Cultural Moros y Cristianos de Vera; miembros de la Hermandad de la Virgen de las Angustias; así como numerosos vecinos y participantes de la festividad.

Durante la gala, según ha indicado este martes la Diputación en un comunicado, se presentó oficialmente el cartel anunciador del Gran Desfile de Moros y Cristianos 2026, obra nuevamente del artista Rubén Lucas, además de proyectarse el vídeo oficial del desfile del pasado año.

Uno de los momentos más destacados de la noche fue el nombramiento de Francisco Javier Marín Valcárcel como nuevo Embajador de Moros y Cristianos de Vera 2026, un reconocimiento a su implicación y compromiso con la fiesta desde sus inicios.

Durante su intervención, el nuevo embajador invitó a «recordar de dónde venimos, celebrar lo que somos y mirar al futuro con la certeza de que seguiremos llevando esta gran seña de identidad que es Vera y sus Moros y Cristianos allá donde vayamos», animando además a seguir manteniendo viva una tradición que «llena de historia, orgullo y vida las calles del municipio bajo la mirada de la Virgen de las Angustias».

La gala también acogió la entrega de premios del concurso de dibujo escolar organizado con los centros educativos del municipio, una iniciativa en la que han participado alrededor de 250 trabajos realizados por alumnos de Infantil y Primaria para mostrar cómo viven y sienten los más pequeños estas fiestas.

La selección de los dibujos ganadores contó con la colaboración de miembros de la asociación Afipintura, participando en la entrega de premios su representante junto al alcalde de Vera.

Las ganadoras fueron Sofía Galera Martínez, alumna de 4ºA del CEIP Reyes Católicos, mientras que en la otra categoría el reconocimiento recayó en Ana Pérez Sánchez, alumna de 6ºC del mismo centro educativo.

El alcalde de Vera, Alfonso García Ramos, destacó durante la gala el valor que tienen estas celebraciones dentro de la identidad del municipio: «Moros y Cristianos es una fiesta que se vive con enorme intensidad en Vera, donde participan generaciones enteras de familias y donde tradición, convivencia e historia vuelven a llenar nuestras calles cada año».

El regidor veratense puso además en valor el trabajo de todas las personas y colectivos que hacen posible la celebración y recordó la implicación del propio municipio con una fiesta que continúa creciendo edición tras edición.

Por su parte, la vicepresidenta y diputada de Cultura, Cine e Identidad Almeriense, Almudena Morales, apuntó que «las Fiestas de Moros y Cristianos de Vera tienen un valor incalculable para la provincia porque son mucho más que celebración, música y color: son memoria colectiva, historia viva e identidad almeriense. Esta tradición mantiene presentes episodios que han marcado el devenir de nuestra tierra y que siguen transmitiéndose de generación en generación gracias al compromiso de todo un pueblo».

Morales también destacó «la extraordinaria labor de la Asociación Cultural Moros y Cristianos de Vera, que ha demostrado que el amor por las raíces, la constancia y el orgullo por la tierra pueden recuperar una festividad y devolverle toda su fuerza». Asimismo, felicitó al Ayuntamiento de Vera y a todas las personas que hacen posible estas fiestas, «desde quienes preparan los desfiles y representaciones hasta quienes transmiten esta pasión a las nuevas generaciones, porque las tradiciones sobreviven cuando hay personas que las sienten, las cuidan y las viven con orgullo».

La velada concluyó con la actuación del guitarrista veratense Pedro Miguel Ridao, quien ofreció una propuesta musical basada en la fusión del jazz moderno con melodías de las culturas andalusí y sefardí, poniendo el broche cultural a una noche marcada por el ambiente festero y por la consolidación de una celebración que, edición tras edición, continúa creciendo dentro del calendario cultural y festivo de Vera.

La XIII edición de Moros y Cristianos de Vera celebrará su gran desfile el 6 de junio, coincidiendo con las fiestas patronales en honor a la Santísima Virgen de las Angustias.