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Vera se prepara para su gran desfile de Moros y Cristianos

El Cine Teatro Regio veratense acoge la presentación oficial del cartel y la programación del evento así como el nombramiento del nuevo Embajador festero

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Imagen de un desfile de Moros y Cristianos de Vera.
Imagen de un desfile de Moros y Cristianos de Vera. (R.I.)

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Almería

El Cine Teatro Municipal Regio acogió este lunes la gala de presentación de la XIII edición de Moros y Cristianos de Vera, una cita que ... reunió a representantes institucionales, festeros y vecinos en torno a uno de los eventos más esperados del calendario local.

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Vera se prepara para su gran desfile de Moros y Cristianos

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