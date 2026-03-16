Vera recibe a la representante de Almería en el certamen de belleza Miss RNB España 2026

El alcalde de Vera ha recibido esta mañana a la joven veratense Elisa Caparrós, quien representará a la provincia de Almería en la Gala Final ... del certamen de belleza Miss RNB España 2026, con el objetivo de trasladarle el apoyo de la corporación municipal, del Ayuntamiento y de todo el pueblo de Vera ante su participación en este concurso nacional.

Durante el encuentro, el regidor veratense quiso destacar el orgullo que supone para el municipio contar con una representante en este importante certamen, señalando que «es un orgullo ver cómo la belleza veratense brilla en lo más alto representando a nuestra provincia. Mucha suerte, porque para nosotros ya eres la ganadora».

La Gala Final de Miss RNB España 2026 se celebrará el sábado 11 de abril a las 22 horas en el Teatro Auditorio de Salou en Tarragona.

Elisa Caparrós rumbo a lo más alto

Elisa Caparrós tiene 24 años y mide 1,90 metros de estatura. Es natural del municipio de Vera, situado a orillas del mar Mediterráneo, en el Levante Almeriense. Actualmente reside en Madrid, donde desarrolla su carrera profesional como actriz.

La joven veratense es doble graduada en Magisterio de Educación Primaria e Infantil por la Universidad de Almería (UAL). Entre sus aficiones destacan el modelaje, la pasarela y la fotografía, además de la música, ya que toca instrumentos como el clarinete, la guitarra y el piano. También practica danza, especialmente ballet y flamenco.

La convivencia de las candidatas provinciales de todo el país tendrá lugar del 6 al 12 de abril en el Alannia Salou Resort, donde también se celebrará la gala preliminar el viernes 10 de abril a las 18 horas.

Elisa Caparrós ha destacado que su objetivo en el certamen es mostrar su naturalidad y autenticidad, señalando que desea que su participación sirva también de inspiración para otras jóvenes, especialmente para aquellas que consideran su altura una inseguridad. Asimismo, asegura que afronta esta experiencia como una oportunidad de crecimiento personal, autoconfianza y visibilidad, además de un espacio para compartir valores como la autenticidad, el esfuerzo y la superación.

Para Caparrós, la belleza «no se encuentra solo en la apariencia, sino también en cómo nos relacionamos con los demás y cómo nos enfrentamos a la vida», defendiendo que cada persona posee una belleza única que nace del interior.