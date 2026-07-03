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Vera recupera el esplendor de su Pendón Real tras un minucioso proceso de restauración científica

El Convento de la Victoria se llena de vecinos para descubrir los análisis, estudios históricos e intervenciones técnicas llevados a cabo por el IAPH sobre uno de los emblemas de identidad más antiguos y valiosos del municipio de Vera

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Pendón Real de Vera, ya restaurado.

Marcos Tárraga

Vera

El patrimonio histórico de la comarca del Levante almeriense vuelve a brillar con luz propia tras un largo y riguroso proceso de recuperación científica y ... puesta en valor. El emblemático Convento de la Victoria de Vera se convirtió este jueves en el escenario de un concurrido acto cultural con la celebración de la conferencia divulgativa titulada «La restauración del Pendón Real de Vera». La jornada, promovida de manera directa por el Ayuntamiento veratense, congregó a un numeroso grupo de vecinos, historiadores y amantes del pasado local, todos ellos ávidos por conocer de primera mano los entresijos del complejo trabajo de investigación, conservación y restauración ejecutado sobre una de las piezas textiles y heráldicas más representativas del municipio.

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Vera recupera el esplendor de su Pendón Real tras un minucioso proceso de restauración científica

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