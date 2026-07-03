Vera recupera el esplendor de su Pendón Real tras un minucioso proceso de restauración científica

El patrimonio histórico de la comarca del Levante almeriense vuelve a brillar con luz propia tras un largo y riguroso proceso de recuperación científica y ... puesta en valor. El emblemático Convento de la Victoria de Vera se convirtió este jueves en el escenario de un concurrido acto cultural con la celebración de la conferencia divulgativa titulada «La restauración del Pendón Real de Vera». La jornada, promovida de manera directa por el Ayuntamiento veratense, congregó a un numeroso grupo de vecinos, historiadores y amantes del pasado local, todos ellos ávidos por conocer de primera mano los entresijos del complejo trabajo de investigación, conservación y restauración ejecutado sobre una de las piezas textiles y heráldicas más representativas del municipio.

La ponencia principal de la tarde fue impartida de forma magistral por el director general del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico (IAPH), Juan José Primo Jurado, quien estuvo acompañado en la mesa por los miembros del equipo técnico y los restauradores directamente responsables de la intervención material de la pieza. Juntos ofrecieron a los asistentes un recorrido pormenorizado y didáctico por cada una de las fases que han dado forma a este ambicioso proyecto patrimonial, detallando desde los estudios analíticos preliminares en los laboratorios autonómicos hasta los últimos retoques que han hecho posible la completa consolidación de este valioso tejido histórico.

Durante el desarrollo de la sesión informativa, los expertos del IAPH desgranaron las distintas metodologías aplicadas, haciendo especial hincapié en las tareas de documentación archivística e histórica que sirvieron para contextualizar el origen del estandarte. Asimismo, los técnicos explicaron los resultados de los análisis químicos y físicos llevados a cabo en los laboratorios, unas pruebas científicas esenciales que permitieron identificar con absoluta precisión la naturaleza de los materiales y fibras textiles que componen el Pendón Real, el estado de degradación en el que se encontraban las telas y las diversas modificaciones y parches que la pieza había ido recibiendo a lo largo de sus siglos de historia.

La aplicación de estas modernas tecnologías de diagnóstico no invasivo ha resultado clave para determinar los tratamientos de limpieza, fijación y conservación más idóneos para el tejido, garantizando así la preservación a largo plazo de los hilos y los bordados originales sin alterar su esencia original. De este modo, los vecinos veratenses que acudieron a la cita pudieron descubrir cómo la investigación científica más puntera y el rigor del conocimiento histórico se fusionan en el día a día para convertirse en herramientas indispensables a la hora de proteger, salvaguardar y dotar de significado a un bien mueble de características tan singulares como este.

La jornada de divulgación cultural también brindó el espacio idóneo para profundizar en la enorme carga histórica, artística y simbólica que arrastra consigo el Pendón Real. Se trata de una pieza que se encuentra íntimamente ligada al devenir de Vera desde las épocas de la Edad Moderna y que permanece firmemente arraigada en la memoria colectiva y en los hitos históricos de la comunidad local. Gracias al meticuloso trabajo de restauración integral, no solo se han logrado recuperar las propiedades físicas, los colores y los valores materiales del estandarte, sino que se ha conseguido abrir una ventana de conocimiento sobre la evolución político-social del municipio de Vera a través de sus grandes emblemas institucionales.

Sin lugar a dudas, uno de los instantes más emotivos, solemnes y esperados de toda la jornada se vivió con la presencia física del propio Pendón Real, el cual fue expuesto con todas las medidas de seguridad en el interior del Convento de la Victoria tras haber culminado con éxito su proceso de restauración en los talleres. Esta circunstancia brindó a los participantes la oportunidad exclusiva de contemplar a escasos centímetros de distancia los detalles y la belleza recuperada de esta joya de la heráldica local mientras escuchaban las explicaciones en directo de las personas que habían dedicado meses de trabajo minucioso a su salvación física para las futuras generaciones.

El plano institucional del acto contó con el respaldo directo del alcalde de Vera, Alfonso García Ramos, quien intervino ante el auditorio para manifestar el orgullo de la corporación local ante el resultado de la intervención patrimonial. El regidor veratense destacó de forma rotunda que el Pendón Real conforma una parte insustituible de la identidad colectiva, el orgullo y la rica historia de la localidad, y remarcó que la organización de este tipo de encuentros públicos resulta fundamental para acercar a los ciudadanos el extraordinario y riguroso trabajo de conservación desarrollado por los profesionales del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico sobre sus bienes más queridos.

García Ramos concluyó su intervención asegurando que el conocimiento profundo del patrimonio local por parte de los propios vecinos constituye la mejor fórmula existente para protegerlo, valorarlo y transmitirlo con plenas garantías de respeto hacia las generaciones venideras. Con el desarrollo de esta actividad de calado cultural, el Ayuntamiento de Vera reafirma una vez más su estrategia de organizar propuestas que tiendan puentes entre el rigor de la historia y la ciudadanía, estimulando el respeto y la difusión de su legado monumental, y consolidando el firme compromiso del consistorio con la custodia de las señas de identidad que configuran el alma y el pasado del municipio.