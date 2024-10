Vera se reivindica con la llegada del AVE como capital del Levante almeriense

José María Granados Vera Jueves, 17 de octubre 2024, 23:07 Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Opciones para compartir Copiar enlace

El municipio de Vera capitaneó ayer, desde su AuditorioMunicipal y ante representantes políticos, sociales y económicos, su reivindicación de capital de la comarca del Levante. Lo hizo su alcalde, Alfonso García Ramos, durante la celebración de la Jornada 'Potencialidades de la llegada del AVE a Vera' organizada por IDEAL y el Ayuntamiento de Vera y que contó en las tres mesas que la compusieron, con la participación del presidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García; el alcalde de Orihuela (Alicante), Pepe Vegara; la primera teniente de alcalde del municipio de Antequera (Málaga), Ana María Cebrián; JerónimoParra, presidente de la Cámara de Comercio de Almería; FranciscoGarcíaCalvo, Ingeniero Industrial y ferroviario; el arquitecto José Ángel Ferrer; el director de Primaflor, José Caparrós: el empresario turístico José María Rossell y Ginés Carmona, empresario de hostelería de Vera. La presentación del evento corrió a cargo de la periodista y directora general de la Cámara de Comercio de Almería, María Dolores Garcés, mientras que la concejala de Turismo de Vera,CarolinaPérez y el delegado de IDEAL en Almería, Miguel Cárceles, se encargaron de moderar las respectivas mesas de exposición.

Con la jornada, patrocinada por Destino Vera y en la que colaboraron Grupo Parra, Hoteles Playa y Ayuntamiento de Orihuela, se trataba de trasladar a los asistentes la experiencia de dos municipios -Orihuela yAntequera- con características similares a las de Vera, y que ya cuentan conAVE, lo que ha supuesto para ellos la llegada de la AltaVelocidad partiendo precisamente del momento en el que se encuentran las obras de esta infraestructura.

El ingeniero Francisco García Calvo fue el primero en ser preguntado por el delegado de IDEAL sobre el momento en el que se encuentran las obras y cuándo se podría viajar ya en AVE desde Almería. El técnico no desmintió la fecha dada por el ministro Puente: la del año 2026, «porque a finales de ese año es muy probable que las obras estén terminadas en Almería» si bien cuestionó el que se pudiera ya viajar en esa fecha: «porque aparte del problema que representa el soterramiento del trazado en Lorca, hay otra parte, la revisión técnica de la obra, que llevará más o menos un año». No obstante, García Calvo destacó el buen ritmo que llevaban las obras y la gran visión que se tuvo en su día para llevar a cabo los tramos más comprometidos, como el de los túneles que luego se tapiaron. «Si no se hubieran hecho, ahora sería todo mucho más complicado».

Más bueno que malo

Pepe Vegara, alcalde de Orihuela, expuso la transformación experimentada por su municipio desde la llegada del AVE al mismo en 2021 y la manera en la que se ha podido aprovechar el poder contar con esta infraestructura para sacar adelante las potencialidades de su municipio, similares a las que posee Vera, también con interior y costa. «Hay muchas más cosas positivas que negativas para un municipio como Orihuela que, además, sigue manteniendo perspectivas de crecimiento ligadas precisamente a este servicio ferroviario». El alcalde de la ciudad alicantina destacó que uno de los proyectos que iban a salir gracias al AVE era el de un gran parque empresarial.

Por su parte, el presidente de Diputación, Javier Aureliano García destacó el respaldo que dará la Diputación a la comarca para lograr un «desarrollo turístico sostenible vinculado a la excelencia», resaltando que «Vera se va a constituir en la capital del Levante Almeriense porque va a tener un tránsfer ferroviario con el aeropuerto de Almería en menos de media hora y va a estar conectada con capitales en poco tiempo».

Más información IDEAL publicará el próximo domingo un Suplemento Especial sobre esta Jornada celebrada ayer en Vera.

Para el alcalde de Vera, Alfonso García, su municipio está realizando la tarea previa a la llegada del AVE y está obteniendo unos datos muy importantes de crecimiento. «Somos el municipio que más crece de toda la provincia».

Por su parte, la concejala de Antequera, Ana María Cebrián, aplaudió las muchísimas ventajas que el AVE había dado a su municipio, destacando especialmente la conectividad. «Lo más importante que nos da el AVE no es rapidez, sino conectividad».

En cuanto a los empresarios locales, dejaron claro que esperaban el AVE por el impulso económico del que tienen gran expectativa y que habrá que esperar a que sea una realidad para ajustar las perspectivas.