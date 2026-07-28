Vera supera con éxito la inspección de Bandera Azul en las playas de El Playazo y Las Marinas-Bolaga

El Ayuntamiento de Vera ha recibido el informe de inspección elaborado por la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (Adeac). La entidad responsable del ... Programa Bandera Azul en España ha evaluado el estado de las playas de El Playazo y Las Marinas-Bolaga, ambas reconocidas con este distintivo en 2026.

El dictamen técnico ha sido plenamente satisfactorio para el municipio veratense, confirmando que no se ha detectado ningún tipo de incumplimiento respecto a los exigentes criterios del programa. El informe ha concluido de forma positiva, incluyendo únicamente recomendaciones puntuales de muy fácil subsanación.

Dentro de las conclusiones, Adeac ha felicitado expresamente al Ayuntamiento por la alta calidad de los servicios de accesibilidad implementados en su franja litoral. Destacan las pasarelas adaptadas, zonas de sombra reservadas, sillas anfibias, andadores, muletas de baño, aseos accesibles y el personal de apoyo dedicado a personas con movilidad reducida.

Asimismo, la auditoría ha puesto en valor el compromiso del municipio con la sostenibilidad y la concienciación ecológica. En este apartado se ha resaltado la presencia de puntos para la recogida selectiva de residuos, los paneles sobre la biodiversidad del sistema dunar y las medidas de protección para la preservación de estos espacios.

Las recomendaciones emitidas por los inspectores se centran en labores menores de mantenimiento y conservación. Entre ellas figuran el repaso de algunos paneles informativos, la ordenación del entorno de establecimientos de temporada, el repintado de plazas de aparcamiento adaptadas y pequeñas mejoras en duchas y accesos.

Desde el Consistorio veratense ya se ha iniciado la ejecución de estas mejoras menores con el objetivo de mantener los estándares máximos exigidos por el galardón. La administración local busca asegurar que la experiencia de los bañistas continúe siendo de máxima calidad durante toda la temporada estival.

El alcalde de Vera, Alfonso García Ramos, ha celebrado el resultado de la inspección, destacando el esfuerzo continuo de los operarios municipales durante todo el año. García Ramos ha asegurado que las recomendaciones recibidas se atenderán a la mayor brevedad para seguir garantizando un litoral accesible, sostenible y de primer nivel.

Con esta resolución favorable, el municipio de Vera reafirma su posición de liderazgo en la gestión litoral del Levante almeriense. La localidad se consolida así como un referente del Mediterráneo en materia de calidad ambiental, seguridad y equipamientos en sus playas.