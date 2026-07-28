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Vera supera con éxito la inspección de Bandera Azul en las playas de El Playazo y Las Marinas-Bolaga

La entidad Adeac felicita al Consistorio por sus servicios de accesibilidad e iniciativas de educación ambiental, emitiendo un informe plenamente satisfactorio sin ningún incumplimiento

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Playa de Vera

M. Tárraga

Vera

El Ayuntamiento de Vera ha recibido el informe de inspección elaborado por la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (Adeac). La entidad responsable del ... Programa Bandera Azul en España ha evaluado el estado de las playas de El Playazo y Las Marinas-Bolaga, ambas reconocidas con este distintivo en 2026.

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Vera supera con éxito la inspección de Bandera Azul en las playas de El Playazo y Las Marinas-Bolaga

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