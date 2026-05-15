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El yacimiento argárico de Fuente Álamo renace como referente del turismo cultural en el Mediterráneo

El Ayuntamiento de Cuevas del Almanzora inicia el ambicioso proyecto de exomusealización del enclave con fondos europeos para garantizar la protección de sus restos y mejorar la accesibilidad de los visitantes

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Yacimiento de Fuente Álamo.
Yacimiento de Fuente Álamo. (R. I.)

Marcos Tárraga

Cuevas del Almanzora

El Ayuntamiento de Cuevas del Almanzora ha iniciado una intervención histórica para la recuperación, protección y puesta en valor del yacimiento arqueológico de Fuente Álamo, ... consolidando así su apuesta por la preservación del vasto legado histórico del municipio. Esta actuación, centrada en la exomusealización de uno de los enclaves más significativos de la cultura argárica en todo el arco mediterráneo, marca un punto de inflexión tras décadas en las que el yacimiento no había recibido intervenciones de esta envergadura. Con el inicio de estos trabajos, el consistorio busca convertir este Bien de Interés Cultural (BIC) en un referente no solo para la investigación arqueológica, sino también para un modelo de turismo sostenible que respete la integridad del paisaje y la historia almeriense.

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El yacimiento argárico de Fuente Álamo renace como referente del turismo cultural en el Mediterráneo

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