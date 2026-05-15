El yacimiento argárico de Fuente Álamo renace como referente del turismo cultural en el Mediterráneo

El Ayuntamiento de Cuevas del Almanzora ha iniciado una intervención histórica para la recuperación, protección y puesta en valor del yacimiento arqueológico de Fuente Álamo, ... consolidando así su apuesta por la preservación del vasto legado histórico del municipio. Esta actuación, centrada en la exomusealización de uno de los enclaves más significativos de la cultura argárica en todo el arco mediterráneo, marca un punto de inflexión tras décadas en las que el yacimiento no había recibido intervenciones de esta envergadura. Con el inicio de estos trabajos, el consistorio busca convertir este Bien de Interés Cultural (BIC) en un referente no solo para la investigación arqueológica, sino también para un modelo de turismo sostenible que respete la integridad del paisaje y la historia almeriense.

El proyecto tiene como pilares fundamentales la consolidación de las estructuras milenarias existentes y la garantía de una accesibilidad universal y segura. Este paso ha sido posible gracias a la previa adquisición de la titularidad de los terrenos por parte del Ayuntamiento, un movimiento administrativo clave que ha permitido al Consistorio promover una inversión que supera los 270.000 euros. Fuente Álamo, que fue un asentamiento estratégico entre los años 2300 y 1500 a.C., representa la esencia de una sociedad que dominó la agricultura, la ganadería y la minería en la Edad del Bronce. Su acrópolis y los hallazgos realizados desde finales del siglo XIX lo sitúan como una pieza indispensable para comprender la jerarquización social y económica de la prehistoria europea.

Las obras contemplan una mejora integral de la infraestructura del yacimiento, comenzando por la creación de un camino de acceso que conectará de manera fluida la zona de aparcamiento con la acrópolis. Este trazado será regularizado y estabilizado mediante el uso de materiales de bajo impacto visual y ambiental, respetando la orografía del terreno. Además, se diseñará un itinerario interpretativo compuesto por diversas plataformas de observación estratégicamente situadas. Estos puntos de parada contarán con paneles informativos de alta calidad que explicarán de forma didáctica las diferentes fases de ocupación del asentamiento, permitiendo que el visitante comprenda la complejidad de la vida cotidiana en Fuente Álamo hace cuatro milenios.

En cuanto a la conservación técnica de los restos, la intervención incluye labores minuciosas de limpieza de vegetación invasiva y la instalación de sistemas de drenaje diseñados específicamente para combatir la erosión causada por la lluvia. Los especialistas llevarán a cabo la consolidación puntual de los muros originales empleando mortero de cal, así como técnicas de anastilosis, que consisten en la restitución de elementos originales caídos a su posición inicial. Para garantizar la seguridad del público sin romper la estética del entorno, se instalarán bordes bajos de seguridad realizados con materiales pétreos que se integran cromáticamente en el paisaje, evitando conscientemente el uso de acabados metálicos o brillantes que pudieran generar una distorsión visual en el enclave.

Esta ambiciosa iniciativa se integra dentro del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino de Cuevas del Almanzora, concretamente en su eje de competitividad. El proyecto cuenta con la financiación de la Unión Europea a través de los fondos Next Generation EU, enmarcados en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España. Se trata de una estrategia global que no solo se limita al yacimiento, sino que se complementa con otras infraestructuras sostenibles, como el nuevo sendero de acceso que se inaugurará el próximo 24 de mayo. Esta nueva vía, habilitada tanto para senderistas como para ciclistas, permitirá conectar directamente el núcleo urbano de Cuevas con el enclave arqueológico de forma segura y saludable.

Con la puesta en marcha de esta exomusealización, el Ayuntamiento de Cuevas del Almanzora reafirma su compromiso ineludible con la conservación del patrimonio histórico y la modernización del sector turístico local. Al transformar Fuente Álamo en un espacio visitable y comprensible, el municipio no solo protege su pasado frente al paso del tiempo, sino que genera un nuevo motor de riqueza cultural y económica. Este modelo de gestión, que aúna la investigación científica con la divulgación turística y el respeto medioambiental, sitúa a Cuevas del Almanzora a la vanguardia de la gestión del patrimonio arqueológico en el sureste español, garantizando que las futuras generaciones puedan seguir aprendiendo de la extraordinaria civilización argárica.