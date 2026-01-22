El alcalde de Vera tacha de «sectarismo político» al Gobierno por paralizar el proyecto de los espigones «sin ninguna justificación»

El fuerte temporal marítimo registrado en las últimas horas ha vuelto a provocar importantes inundaciones en la zona de Vera Playa, especialmente en el entorno ... del Natsun y en áreas de primera línea de costa, anegando varias calles y causando daños en viviendas e infraestructuras.

Ante esta situación, el Ayuntamiento de Vera ha activado a los servicios municipales de mantenimiento y limpieza, que actuarán en cuanto las condiciones lo permitan para subsanar los desperfectos, restablecer la normalidad y llevar a cabo labores de limpieza y acondicionamiento de las vías afectadas. Algunas calles han tenido que ser cortadas de manera preventiva, por lo que desde el consistorio se ha pedido máxima precaución a los vecinos.

Desde el equipo de gobierno municipal, el alcalde ha vuelto a denunciar lo que considera un «sectarismo político» por parte del Gobierno de la nación, al mantener paralizado sin justificación el proyecto de construcción de espigones para la protección del litoral. Según el Ayuntamiento, el municipio lleva más de dos años esperando la resolución de impacto medioambiental necesaria para desbloquear una actuación que consideran urgente.

El consistorio ha reiterado su exigencia al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para que adopte una solución definitiva y ponga en marcha el proyecto de recuperación de las playas comprendidas entre Garrucha y el delta del río Almanzora. La falta de medidas efectivas frente a la erosión costera, señalan, está dejando desprotegida a la costa veratense, con graves consecuencias para los vecinos, las infraestructuras, el sector turístico y la economía local.

Desde el Ayuntamiento de Vera aseguran que seguirán reclamando la construcción urgente de los espigones como única solución real a una problemática que se repite cada vez que se produce un temporal marítimo, insistiendo en la necesidad de proteger el litoral y garantizar la seguridad y el bienestar de los residentes de Vera Playa.