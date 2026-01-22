Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El alcalde de Vera tacha de «sectarismo político» al Gobierno por paralizar el proyecto de los espigones «sin ninguna justificación»

Desde el consistorio veratense señalan que llevan más de dos años esperando la resolución de impacto medioambiental

Marcos Tárraga

Almería

Jueves, 22 de enero 2026, 12:12

El fuerte temporal marítimo registrado en las últimas horas ha vuelto a provocar importantes inundaciones en la zona de Vera Playa, especialmente en el entorno ... del Natsun y en áreas de primera línea de costa, anegando varias calles y causando daños en viviendas e infraestructuras.

