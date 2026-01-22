Los alcaldes de Vera y Antas trasladan al Gobierno un proyecto para frenar las inundaciones en El Real

Los alcaldes de Vera y Antas han mantenido una reunión al más alto nivel con el secretario de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, Antonio ... Hernando, en la que le han presentado el estudio de viabilidad y las alternativas técnicas elaboradas para resolver los problemas de inundabilidad que afectan al ámbito de El Real de Antas y Vera.

El paraje de El Real, situado entre ambos municipios en la provincia de Almería, sufre de manera recurrente episodios de inundaciones como consecuencia de lluvias intensas, propias del régimen hidrológico torrencial del sureste peninsular. Esta situación se ve agravada por la presencia de importantes infraestructuras viarias de titularidad estatal, como las carreteras A-7 y AP-7, así como por el desarrollo urbanístico del entorno, lo que incrementa la vulnerabilidad del sistema de drenaje existente y genera afecciones tanto a la seguridad vial como al correcto funcionamiento de la red de carreteras.

Ante esta problemática común, los ayuntamientos de Vera y Antas han decidido abordar de forma conjunta una solución integral, impulsando un estudio técnico cuyo objetivo es analizar la situación actual de evacuación de las aguas pluviales, evaluar la capacidad del sistema de drenaje existente y estudiar distintas alternativas que permitan reducir el riesgo de inundación y garantizar una gestión hidráulica más segura y eficiente en la zona.

Durante el encuentro se ha expuesto el diagnóstico hidráulico del ámbito, que pone de manifiesto que las escorrentías generadas en las cuencas vertientes confluyen en diversos puntos sobre la red viaria estatal y son evacuadas a través de obras de drenaje transversal que, en episodios de lluvia intensa, resultan insuficientes para garantizar una evacuación segura de los caudales.

La Alternativa 1 contempla la ejecución de un canal de evacuación directa hasta una rambla existente, destinado a recoger las escorrentías generadas en el ámbito de El Real de Antas y conducirlas hasta un cauce natural receptor. Esta solución ha sido desarrollada a nivel de proyecto constructivo e incluye un canal revestido de hormigón, de sección en U y varios kilómetros de longitud, así como obras singulares en cruces con infraestructuras existentes, reposición de servicios afectados y adecuación del drenaje asociado a las carreteras del entorno.

El presupuesto estimado de esta alternativa asciende a unos 5 millones de euros y permitiría evacuar un caudal máximo aproximado de 40 m³/s. No obstante, pese a su viabilidad técnica, su elevado coste, la ocupación de suelo y la complejidad de ejecución la sitúan como una opción menos eficiente frente a soluciones basadas en la regulación de caudales.

La Alternativa 2 propone la construcción de un tanque o embalse de tormentas, concebido para laminar los caudales generados en las cuencas que actualmente descargan sobre las infraestructuras de la A-7 y la AP-7. Esta solución permitiría reducir de forma significativa los picos de caudal durante episodios de lluvias intensas, disminuyendo el riesgo de inundación y las afecciones sobre la red viaria estatal.

Búsqueda de financiación

El objetivo de ambos ayuntamientos, según han manifestado, es establecer una hoja de ruta conjunta con las distintas administraciones implicadas para buscar la financiación necesaria que permita ejecutar la solución más adecuada y poner fin a una problemática que se repite desde hace años y que afecta tanto a la seguridad de las personas como al desarrollo del territorio. Durante la reunión también se ha estudiado conjuntamente la necesidad de mejora de la accesibilidad desde la salida de la Autovía A-7 (Antas–Vera) hasta el empalme con el desdoble de la carretera A-352 (Vera–Garrucha). En la actualidad, el municipio de Vera se encuentra en una fase de importante crecimiento poblacional y de desarrollo económico y turístico, lo que ha provocado que este acceso principal haya quedado obsoleto. La elevada densidad de tráfico dificulta notablemente la movilidad y genera frecuentes retenciones, especialmente durante los meses de verano.

Cabe destacar que se trata de la primera salida de la A-7 hacia los términos municipales de Vera y Antas para todas las personas procedentes de Madrid, Murcia y del interior peninsular. Asimismo, esta vía será la conexión directa con la futura zona donde se ubicará la parada del AVE en Vera, un hito estratégico para el que resulta imprescindible anticiparnos y dimensionar adecuadamente nuestras infraestructuras y accesos, actualmente condicionados por este importante cuello de botella.

En julio de 2020, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, inauguró el desdoble de la carretera A-352 entre Vera y Garrucha, una actuación clave que mejoró notablemente la seguridad vial y la fluidez del tráfico en la conexión con el litoral. No obstante, los beneficios de esta intervención se ven hoy limitados por el estado del tramo previo al desdoble, por lo que consideran necesario estudiar junto al Gobierno de la Nación posibles alternativas de mejora, incluyendo la prolongación del desdoblamiento hasta su conexión con la autovía A-7. Según los responsables municipales la reunión con Antonio Hernando "ha sido muy fructífera y provechosa".