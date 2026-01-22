Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Los alcaldes de Vera y Antas trasladan al Gobierno un proyecto para frenar las inundaciones en El Real

El encuentro ha tenido lugar en Madrid, en la sede de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales

Marcos Tárraga

Almería

Jueves, 22 de enero 2026, 11:53

Los alcaldes de Vera y Antas han mantenido una reunión al más alto nivel con el secretario de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, Antonio ... Hernando, en la que le han presentado el estudio de viabilidad y las alternativas técnicas elaboradas para resolver los problemas de inundabilidad que afectan al ámbito de El Real de Antas y Vera.

