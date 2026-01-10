Amplían las obras para traer agua desde Águilas a San Juan de los Terreros

La Diputación de Almería conecta territorios para traer más agua a la provincia. La institución supramunicipal ha anunciado la ampliación de las obras que actualmente ... se llevan a cabo para unir el depósito de Pulpí con la desaladora de Águilas, Murcia, para traer a la provincia de Almería 1 hectómetro cúbico de agua con una inversión de dos millones de euros. La ampliación de este proyecto supondrá una nueva inversión de 500.000 euros.

La segunda fase de esta actuación permitirá unir el depósito de Pulpí con San Juan de los Terreros e incrementar el agua que llegará al municipio de la desaladora de Águilas en 0,9 hectómetro cúbico de agua más para que, en total, las redes de la provincia incrementen su caudal gracias a este proyecto en casi 2 hectómetro cúbico.

Pulpí y su núcleo urbano de San Juan de los Terreros tendrán cubiertas sus necesidades de suministro con agua de calidad a través de esta medida que, al mismo tiempo, permitirá descongestionar el agua que llega a Pulpí a través de la desaladora de Carboneras por lo que esos hectómetros cúbicos se podrán destinar a otros usos o municipios.

El presidente de la Diputación de Almería, José Antonio García Alcaina, acompañado por el alcalde de Pulpí, Juan Pedro García; los diputados provinciales Antonio Jesús Rodríguez y José Juan Martínez; miembros de la corporación municipal y técnicos del proyecto, ha visitado las obras y ha anunciado la ampliación de estos trabajos para la ampliación del abastecimiento de agua entre la unión por tubería de Pulpí con San Juan de los Terreros.

En este sentido, el presidente ha explicado que «visitamos una de las actuaciones más importantes que Diputación está llevando a cabo en toda la provincia. Uno de nuestros principales objetivos como institución consiste en garantizar la seguridad hídrica en toda la provincia. Con esta inversión, con más de 2,5 millones, garantizar la seguridad hídrica de Pulpí y, además, vamos a liberar esa cantidad de agua de la desaladora de Carboneras».

Asimismo, García Alcaina ha recalcado que esta actuación histórica, que une dos comunidades y territorios en beneficio de los almerienses, «posibilita traer a la provincia dos hectómetros cúbicos de agua que permite además a Pulpí tener una doble vía de abastecimiento ante cualquier problema que se pueda presentar. Con esta medida conseguimos que la provincia tenga más agua y de más calidad».

Por su parte, el alcalde de Pulpí, Juan Pedro García, ha agradecido a Diputación el esfuerzo inversor para «hacer realidad este importante proyecto» y ha añadido que «estamos viendo sin situ las obras de las tuberías que van a unir la desaladora de Águilas con Pulpí que están muy avanzadas. Gracias a Diputación Pulpí podrá tener 1 hectómetro cúbico de agua y gracias a la ampliación anunciada vamos a tener la oportunidad de suministrar a todo el municipio. Es una noticia muy importante para Pulpí y la provincia porque apostar por el agua es hacerlo por el futuro de Almería».

La primera fase de la obra para unir Pulpí con la desaladora de Águilas ha atravesado su ecuador y consiste en conectarlos a través de 6,8 kilómetros de tubería entre el depósito pulpileño y el punto de entrega de Acuamed en el municipio murciano. Asimismo, se está procediendo a la sustitución de un tramo de 1,5 kilómetros de tubería de salida de Pulpí, que se encuentra en mal estado. Por último, se construirá una arqueta reguladora en el recinto del depósito de Pulpí para conectar la nueva red de agua desalada con la red de alta existente en el municipio.

La ampliación, que se encuentra en fase de finalización del proyecto y del trazado, conectará el depósito de Pulpí con San Juan de los Terreros a través de una tubería de 1,3 kilómetros para incrementar el abastecimiento en 0,9 hectómetros cúbicos más. Una vez realizada esta fase, la desaladora de Águilas suministrará a Pulpí 2 hm3. La inversión total estimada para este proyecto asciende a 500.000 euros que se han contemplado en el presupuesto de 2026 a través del PAI del Levante (Plan de Actuación Integral – Agendas Urbanas).

De los 2,5 millones de euros de inversión, 1,7 se llevan a cabo con Fondos Europeos FEDER mientras que el resto, 800.000 euros, los financia Diputación a través de fondos propios.