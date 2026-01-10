Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Amplían las obras para traer agua desde Águilas a San Juan de los Terreros

Comienza la segunda fase de la conexión de Pulpí con la desaladora del municipio murciano para aumentar el abastecimiento de agua en hasta dos hectómetros cúbicos

Marcos Tárraga

Almería

Sábado, 10 de enero 2026, 22:13

La Diputación de Almería conecta territorios para traer más agua a la provincia. La institución supramunicipal ha anunciado la ampliación de las obras que actualmente ... se llevan a cabo para unir el depósito de Pulpí con la desaladora de Águilas, Murcia, para traer a la provincia de Almería 1 hectómetro cúbico de agua con una inversión de dos millones de euros. La ampliación de este proyecto supondrá una nueva inversión de 500.000 euros.

