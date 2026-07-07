 Saltar al contenido
Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería
Suscríbete

Por Andalucía reclama en Almería el derribo «inmediato» del Algarrobico: «Hay que cerrar ya esta vergüenza»

Ha defendido que «Almería no puede seguir cargando con un monumento al 'ladrillazo' y a la impunidad urbanística» y ha señalado que el caso del Algarrobico debe cerrarse «cumpliendo la legalidad

Regala esta noticia
Añádenos en Google
Por Andalucía reclama en Almería el derribo «inmediato» del Algarrobico: «Hay que cerrar ya esta vergüenza»

E. P.

Almería

El diputado andaluz de Por Andalucía Ernesto Alba ha reclamado este martes que se avance «cuanto antes» hacia el derribo del hotel ubicado en la ... playa de El Algarrobico, en Carboneras (Almería), después de más de dos décadas de conflicto judicial, administrativo y político en torno a una construcción que, a juicio de la formación, «nunca debió levantarse en pleno Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar».

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Inicia sesión Suscríbete

Reporta un error

[]

Por Andalucía reclama en Almería el derribo «inmediato» del Algarrobico: «Hay que cerrar ya esta vergüenza»

[]

Por Andalucía reclama en Almería el derribo «inmediato» del Algarrobico: «Hay que cerrar ya esta vergüenza»