Por Andalucía reclama en Almería el derribo «inmediato» del Algarrobico: «Hay que cerrar ya esta vergüenza»

El diputado andaluz de Por Andalucía Ernesto Alba ha reclamado este martes que se avance «cuanto antes» hacia el derribo del hotel ubicado en la ... playa de El Algarrobico, en Carboneras (Almería), después de más de dos décadas de conflicto judicial, administrativo y político en torno a una construcción que, a juicio de la formación, «nunca debió levantarse en pleno Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar».

En una nota, Alba ha defendido que «Almería no puede seguir cargando con un monumento al 'ladrillazo' y a la impunidad urbanística» y ha señalado que el caso del Algarrobico debe cerrarse «cumpliendo la legalidad, respetando las sentencias y restaurando el daño causado a uno de los espacios naturales más importantes de Andalucía».

«Después de más de 20 años de carrera judicial, legislativa y administrativa, ha llegado el momento de dejar de marear la perdiz. El Algarrobico tiene que pasar cuanto antes al derribo», ha afirmado el diputado de Por Andalucía, que ha insistido en que «la protección del territorio y del patrimonio natural andaluz tiene que estar por encima de cualquier interés privado».

Para Alba, el Algarrobico representa «un modelo fracasado de especulación urbanística, depredación del litoral y negocio rápido a costa de la tierra». En este sentido, ha subrayado que la provincia de Almería «no necesita más proyectos que destruyan su costa, su paisaje y su futuro, sino un modelo económico que cuide el territorio, genere empleo digno y respete la riqueza natural de la provincia».

Así, ha advertido de que Por Andalucía estará «vigilante» para que este nuevo paso «no se convierta en otra excusa para seguir alargando lo que ya es evidente». «No queremos más dilaciones, más laberintos administrativos ni más balones fuera. Hay que cumplir la legalidad y cerrar de una vez esta vergüenza», ha remarcado.

Alba ha vinculado además el caso del Algarrobico con el modelo político y económico que, a su juicio, representa el nuevo Gobierno andaluz de PP y Vox. «Mientras Andalucía necesita proteger su territorio y garantizar derechos, Moreno Bonilla se entrega a un acuerdo que habla de más liberalización de suelo, más privatizaciones y más negocio para los de siempre», ha criticado.

En este sentido, el diputado de Por Andalucía ha advertido de que el pacto entre PP y Vox «es una ruina para las familias trabajadoras andaluzas» y también para provincias como Almería, que «saben perfectamente lo que significa que se pongan los intereses privados por encima del interés general».

«Moreno Bonilla ha presumido durante años de vía andaluza, moderación y centralidad, pero con este acuerdo se le ha caído la careta. Detrás de las formas suaves lo que hay es un proyecto de depredación de los servicios públicos, del territorio y de los derechos de la gente trabajadora», ha señalado.

Alba ha asegurado que Por Andalucía estará «enfrente de cada recorte, de cada privatización y de cada intento de convertir Andalucía en un laboratorio de las políticas de Vox y del negocio del Partido Popular».

En este sentido, ha criticado que el acuerdo «pone a Moreno Bonilla a bailar al ritmo de una agenda racista, xenófoba y machista que no resuelve ninguno de los problemas reales de los andaluces y andaluzas».

El parlamentario ha trasladado un mensaje de «tranquilidad y compromiso» a las familias trabajadoras, autónomos, estudiantes, personas migrantes y «gente humilde» y ha asegurado que Por Andalucía «va a estar en cada territorio, también en Almería, defendiendo lo público, el territorio y una vida digna para la mayoría social».

«Almería merece futuro, no más 'ladrillazo'. Merece que se cuide su tierra, no que se entregue a los especuladores. Y el derribo del Algarrobico debe ser el principio de una nueva etapa en la que quede claro que Andalucía no está en venta», ha manifestado.