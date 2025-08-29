Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

El Ayuntamiento de Garrucha advierte de una posible «catástrofe financiera» tras la última resolución judicial sobre el servicio de agua

El actual equipo de gobierno responsabiliza a la gestión de la exalcaldesa María López Cervantes (PSOE) y estudia medidas legales, mientras el fallo podría obligar a devolver 4 millones

R. I.

Almería

Viernes, 29 de agosto 2025, 14:33

El actual equipo de gobierno del Ayuntamiento de Garrucha ha alertado a los vecinos de la «gravísima situación económica» en la que se encuentra el municipio como consecuencia de la última resolución judicial relacionada con la concesión del servicio de agua.

En un comunicado municipal, el consistorio sostiene que el fallo judicial «confirma lo que este equipo de gobierno ha venido denunciando durante años: el concurso público realizado bajo el mandato de la exalcaldesa María López Cervantes (PSOE) fue un despropósito, lleno de irregularidades, incumpliendo la Ley de Contratos del Sector Público y vulnerando los principios de transparencia y legalidad».

Según el Ayuntamiento, la adjudicación a la UTE Aguas de Garrucha en aquel momento permitió al gobierno local de entonces ingresar de manera inmediata 4 millones de euros, «hipotecando con ello el futuro del municipio». La resolución actual, explican, podría obligar no solo a devolver dicha cantidad a la empresa concesionaria, sino también a indemnizar por los beneficios, inversiones y lucro cesante de los 25 años de concesión.

El comunicado califica este escenario como una posible «catástrofe financiera» que «dejaría sin recursos a las arcas municipales durante décadas». Asimismo, el gobierno local recuerda que en el proceso de adjudicación se sucedieron «varios intentos fallidos, plagados de alegaciones y repeticiones», lo que a su juicio evidencia «una gestión dañina» de la entonces alcaldesa socialista.

El Ayuntamiento asegura que la justicia «vuelve a dar la razón a las empresas que denunciaron esas irregularidades, como Amedida, al reconocer que el concurso carecía de cumplimiento legal». Como consecuencia, apunta, Garrucha se ve «arrastrada a una situación crítica por culpa de una mala gestión pasada».

Por último, el gobierno municipal afirma que «reiteramos nuestro firme compromiso de defender hasta el final los intereses de los vecinos, adoptando todas las medidas legales necesarias para evitar que los errores del pasado condenen a Garrucha para siempre».

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Mi hermano murió y nos salvó a todos»
  2. 2

    El radar de tramo de la circunvalación de Granada empieza a multar este lunes
  3. 3

    Bouldini cierra su cesión por el Granada este viernes
  4. 4

    Encapuchados vuelven a asaltar a otra pareja en Atarfe y les quitan dinero y móviles
  5. 5

    «Lo limpias que están las calles aquí no lo hemos visto en ninguna otra ciudad»
  6. 6

    Un parque de 12.700 metros cuadrados y nuevos viales abrirán Mondragones a la ciudad
  7. 7

    El Granada y el Deportivo tratan un intercambio de cesiones entre Stoichkov y Bouldini
  8. 8 El folleto de las fiestas de Chauchina genera polémica entre los vecinos
  9. 9 King África aplaza su concierto en un pueblo de Granada por problemas de salud
  10. 10 La cafetería especializada en tostadas de novela de un pueblo de Granada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El Ayuntamiento de Garrucha advierte de una posible «catástrofe financiera» tras la última resolución judicial sobre el servicio de agua

El Ayuntamiento de Garrucha advierte de una posible «catástrofe financiera» tras la última resolución judicial sobre el servicio de agua