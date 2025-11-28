Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

El Casino de Huércal-Overa se convertirá en la nueva sede del ayuntamiento

El consistorio ha aprobado en el pleno celebrado el pasado jueves el presupuesto para el año 2026, que asciende a casi 26 millones de euros

Marcos Tárraga

Almería

Viernes, 28 de noviembre 2025, 20:47

Comenta

El Pleno del Ayuntamiento de Huércal-Overa aprobó en la mañana de ayer el presupuesto municipal para 2026, que asciende a casi 26 millones de ... euros, siendo el presupuesto más alto en la historia del municipio. La cifra exacta es de 25,7 millones de euros, lo que representa un incremento del 12,23% con respecto al presupuesto de 2025.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Si esta mañana has pasado por estas dos calles de Granada podrían haberte multado con un dron
  2. 2 Black Friday en Carrefour: ofertaza en aceite de oliva virgen extra Coosur con la compra de dos garrafas
  3. 3 Alerta de Sanidad a los andaluces que beben agua mineral: estas botellas están contaminadas
  4. 4 Las amigas de Concha: «El fin de semana lo dejó, pero él no quiso salir de la casa de su padre»
  5. 5 La investigación apunta a una muerte por asfixia en el crimen de la granadina Concha
  6. 6 Piden cárcel para una concejal de Igualdad por pegar presuntamente a una mujer para tapar una agresión sexual
  7. 7 El asador tras el cochinillo más famoso de Granada: «Jugoso y más ligero que de Despeñaperros hacia arriba»
  8. 8 El frente frío trae lluvia a Granada en menos de 48 horas: zonas más afectadas de la provincia
  9. 9 El pleno de Granada aprueba las bonificaciones a familias numerosas, jóvenes y mayores
  10. 10 El ministro Puente confirma que el AVE a Madrid tardará menos a partir del 14 de diciembre

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El Casino de Huércal-Overa se convertirá en la nueva sede del ayuntamiento

El Casino de Huércal-Overa se convertirá en la nueva sede del ayuntamiento