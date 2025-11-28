El Casino de Huércal-Overa se convertirá en la nueva sede del ayuntamiento

El Pleno del Ayuntamiento de Huércal-Overa aprobó en la mañana de ayer el presupuesto municipal para 2026, que asciende a casi 26 millones de ... euros, siendo el presupuesto más alto en la historia del municipio. La cifra exacta es de 25,7 millones de euros, lo que representa un incremento del 12,23% con respecto al presupuesto de 2025.

El concejal de Hacienda, Adrián Ramos, señaló que «este presupuesto nos permite trabajar para mejorar cada vez más los servicios públicos y para impulsar las inversiones que sigan transformando Huércal-Overa». El presupuesto municipal de 2026 se centra en tres ejes: «seguir transformando Huércal-Overa con más inversiones, mejorar los servicios públicos y el apoyo a nuestra sociedad. En el Segundo Eje, por ejemplo, es importante destacar la inversión realizada en Deportes en el que por primera vez se superan los dos millones de euros. Sabemos que cada euro invertido en deporte, es mayor bienestar para el futuro de las personas , y para tener mayor calidad de vida, es imprescindible apostar por aquellas instalaciones donde se practica deporte para que cada vez sean mejores. También seguimos incrementando las partidas de servicios básicos, donde solo en Limpieza, Obras y Parques y Jardines, invertiremos casi 2,6 millones de euros.»

Por su parte el alcalde, Domingo Fernández, puntualizó que «Huércal-Overa cada vez está mejor y eso es fruto del trabajo de todos. Durante el camino, los huercalenses hemos superado los 20.000 habitantes y entre todos hemos podido hacer de nuestro municipio un referente en calidad de vida. En tan solo cinco años, hemos conseguido la realización de obras que han transformado nuestro municipio, como la construcción del Puente de San Isidro, la Escuela Municipal de Música, o la rehabilitación de la biblioteca. El Primer Eje de este nuevo presupuesto continuará esa senda: Iniciaremos la construcción del Parque de la Vida, que será una referencia a nivel provincial, y modernizaremos nuestras infraestructuras con la restauración del antiguo Casino para convertirlo en el nuevo Ayuntamiento. Todas estas actuaciones reafirman la vocación de este equipo de gobierno para que el centro histórico de Huércal-Overa cada vez tenga más actividad y servicios.«

Detallando este presupuesto, el primer eje del mismo se centra en más inversiones para la Transformación ya que el presupuesto 2026 impulsará inversiones clave para el municipio como el Parque de la Vida ya que se iniciará la construcción de este proyecto, cuyo presupuesto base de licitación supera los dos millones de euros y que aspira a ser una referencia a nivel provincial. Comenzarán también las obras de restauración del antiguo Casino para convertirlo en un nuevo espacio de uso público que albergará la sede del Ayuntamiento, modernizando las infraestructuras y dinamizando el centro histórico. Presupuestando también 300.000 euros en la partida de planes provinciales para la rehabilitación de la Plaza de Toros, que se realizará en conjunto con la Diputación de Almería para la realización de diversos eventos.

Potenciar los servicios públicos es el segundo eje en el que se articula el presupuesto de 2026, incrementándose las partidas destinadas a este fin. La inversión en Limpieza (Viaria y de Colegios), Obras y Reparaciones, y Parques y Jardines asciende a casi 2,6 millones de euros. En seguridad se invertirán casi dos millones de euros, incluyendo la incorporación de tres nuevos agentes y tres nuevos vehículos policiales, además de 50.000 euros para la adquisición de medios tácticos y la instalación de videocámaras en el casco urbano y pedanías. Así mismo se gestionan más de 2,5 millones de euros para el Servicio de Ayuda a Domicilio. Y se invierten casi 1,6 millones de euros en educación. Superándose por primera vez los dos millones de euros de inversión en Deportes, lo que busca seguir mejorando las instalaciones deportivas.

El presupuesto de 2026 reafirma como tercer eje la apuesta por la identidad y tejido social local. Entre las partidas cabe destacar 78.000 euros destinados a la Semana Santa, a las cofradías y sus desfiles, y 165.000 euros para la realización de las casas museo de la Semana Santa. Otra aportación a destacar son los 132.000 euros a la Asociación Astea Autismo de Almería para la creación de una residencia para la inclusión social y mejora de la calidad de vida de personas con discapacidad intelectual o trastorno del espectro autista. Siguiendo también el apoyo firme a la formación y empleo ya que se incluyen 219.489 euros como aportación municipal al programa Efeso, con el objetivo de mejorar las condiciones laborales a través de cursos de formación.