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El Ayuntamiento de Huércal-Overa y el Obispado de Almería firman un convenio para rehabilitar histórica Iglesia Parroquial

A través del mismo se concede una subvención de 15.000 euros para la restauración de este Bien de Interés Cultural, emblema del patrimonio local

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El Ayuntamiento de Huércal-Overa y el Obispado de Almería firman un convenio para rehabilitar histórica Iglesia Parroquial

El Ayuntamiento de Huércal-Overa y el Obispado de Almería han firmado un nuevo convenio de colaboración para continuar con la rehabilitación de la iglesia ... parroquial de Nuestra Señora de la Asunción. Con la rúbrica de este documento, realizada por el alcalde, Domingo Fernández, y el párroco Francisco Jerónimo Ruiz, se concede una subvención que asciende a 15.000 euros destinada a sufragar parte del coste de las obras necesarias en el templo, que ascienden a más de 37.000 euros.

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