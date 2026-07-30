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El Ayuntamiento de Mojácar aprueba el primer convenio laboral de su plantilla en más de 25 años

Aprobado por el Pleno tras un proceso de negociación entre el equipo de Gobierno, agentes sociales y los representantes sindicales del Ayuntamiento, moderniza las condiciones laborales del personal municipal e incorpora importantes mejoras sociales, organizativas y de conciliación

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El Ayuntamiento de Mojácar aprueba el primer convenio laboral de su plantilla en más de 25 años

Marcos Tárraga

Almería

El Pleno del Ayuntamiento de Mojácar ha aprobado el nuevo Acuerdo-Convenio del personal municipal, un documento que supone un importante avance para las condiciones ... laborales de los trabajadores del Consistorio y que pone fin a una situación que se prolongaba desde el año 2000, fecha en la que se aprobó el último convenio laboral del Ayuntamiento.

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