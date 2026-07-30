El Ayuntamiento de Mojácar aprueba el primer convenio laboral de su plantilla en más de 25 años

El Pleno del Ayuntamiento de Mojácar ha aprobado el nuevo Acuerdo-Convenio del personal municipal, un documento que supone un importante avance para las condiciones ... laborales de los trabajadores del Consistorio y que pone fin a una situación que se prolongaba desde el año 2000, fecha en la que se aprobó el último convenio laboral del Ayuntamiento.

La aprobación de este acuerdo es el resultado de un proceso de diálogo y negociación desarrollado entre el equipo de Gobierno, las organizaciones sindicales y los representantes sindicales del Ayuntamiento, permitiendo alcanzar un texto consensuado que actualiza y adapta las condiciones laborales del personal municipal a la realidad actual.

Entre las principales novedades del convenio destaca el establecimiento de una jornada ordinaria de trabajo de 35 horas semanales, distribuidas en un promedio de siete horas diarias, reforzando así la organización y planificación de la actividad municipal.

El nuevo acuerdo también incorpora diversas medidas de conciliación de la vida personal, familiar y laboral, contemplando jornadas especiales en determinados periodos del año. Así, entre el 15 de junio y el 15 de septiembre la jornada laboral se reducirá en una hora diaria. Esta misma reducción se aplicará durante el periodo comprendido entre el 22 de diciembre y el 6 de enero, en la Semana Santa y durante la semana de las diversas fiestas del municipio.

Asimismo, el convenio recoge medidas específicas dirigidas al personal de mayor trayectoria profesional. En el marco de la legislación vigente y de las políticas de conciliación, los empleados municipales que hayan cumplido los requisitos establecidos podrán acogerse a una dispensa extraordinaria de hasta una hora diaria de su jornada laboral, sin merma de retribuciones, hasta el momento de su jubilación.

Otro de los pilares del nuevo texto es el compromiso con la formación continua. Todos los trabajadores municipales deberán realizar un mínimo de 20 horas anuales de formación relacionada con su puesto de trabajo, favoreciendo así la actualización permanente de conocimientos y la mejora de la calidad de los servicios públicos. En el caso de la Policía Local, se establece además la obligatoriedad de realizar 16 horas anuales de formación específica en materia policial.

El convenio incorpora igualmente un complemento de productividad variable por objetivos, que podrá alcanzar un máximo de tres pagas durante la vigencia del acuerdo, estableciéndose con carácter lineal para toda la plantilla municipal.

En materia de compensación por servicios extraordinarios, se regulan nuevos criterios que reconocen el esfuerzo realizado fuera de la jornada ordinaria, estableciendo descansos compensatorios por el trabajo desarrollado en domingos, festivos, sábados, horario nocturno y por la realización de horas extraordinarias.

Además, el Ayuntamiento complementará hasta el 100 % de las retribuciones en los supuestos de incapacidad temporal, garantizando así la protección económica de los trabajadores durante los periodos de baja médica.

El acuerdo también contempla la renovación del seguro médico individual para la plantilla municipal, mejorando las coberturas actuales e incluyendo asistencia para enfermedades, pruebas diagnósticas, chequeos y un amplio cuadro de especialidades médicas.

En el ámbito de las prestaciones sociales, se mantiene el Fondo de Acción Social, dotado con una aportación equivalente al 1,5 % del Capítulo I del Presupuesto de Gastos del Ayuntamiento de Mojácar. Este fondo permitirá continuar concediendo ayudas sociales al personal municipal, cuya distribución será gestionada por la Comisión de Seguimiento e Interpretación del Pacto, garantizando además la consolidación de esta partida como remanente incorporable obligatorio.

Con la aprobación de este Acuerdo-Convenio, el Ayuntamiento de Mojácar culmina un proceso de negociación que actualiza unas condiciones laborales que permanecían sin renovarse desde hace más de dos décadas, dotando al Consistorio de un marco regulador moderno, equilibrado y adaptado a las necesidades actuales de la administración local y de sus trabajadores.